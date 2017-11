Saját videokártyákat dobna piacra az Intel

Ehhez pedig az AMD-től a héten távozott Raja Koduri segítségét kérte.

Kétség sem férhet hozzá, hogy nagyon furcsa idők járnak az informatikai iparban. Az Intel pár napja bejelentette, hogy a jövő év elején AMD Radeon Vega grafikus chipekkel felturbózott Core processzorokat dob majd piacra, tegnap pedig távozott az AMD-től Raja Koduri, a Radeon Technologies Group vezetője.

Ezzel nem ért véget a móka, mára ugyanis kiderült, hogy hol folytatja a karrierjét Koduri:

hát az Intelnél!

Az Intel közölte, hogy Raja Koduri vezeti majd az újonnan megalakult Core and Visual Computing Group nevű részlegét, ő felel majd a vállalat integrált és dedikált grafikus chipjeinek fejlesztéséért. Az utóbbi nem elírás: az Intel saját videokártyákat szeretne készíteni, amelyek jó eséllyel az AMD Radeon és az NVIDIA GeForce termékek közvetlen ellenfelei lennének.

A techipar történéseit jó ideje követők valószínűleg emlékeznek rá, hogy az Intel egyszer már be akart szállni a videokártyák piacára, azonban a Larrabee architektúrája nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így végül nem is vált elérhetővé. Ettől függetlenül nem volt totális kudarc a projekt, a technológia nagyját a Xeon Phi gyorsítók képében sikerült koprocesszorként újrahasznosítani.

