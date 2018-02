Két tucat nyelven tanul meg idén a Google Asszisztens

A megfelelő mobilok 95 százalékán elérhető lesz a szoftver.

A hangasszisztensek terjedését jelenleg nagyban gátolja, hogy a legtöbb rendszer csak néhány nyelven használható. Ezt kihasználva a Google idén globális támadást indít a riválisok ellen a hangasszisztensek piacán, az idei év során 30 felé fog emelkedni a szoftvere által megértett nyelvek száma.

A Google tájékoztatása szerint az év végére a szoftverrel egyáltalán kompatibilis – legalább Android 6.0 vagy iOS 9.1 rendszert futtató – eszközök 95 százalékán használható lesz az Asszisztens. Ezzel párhuzamosan feltehetően a Google Home okoshangszóró is globálisan elérhetővé válik majd.

Sajnos a cég nem erősítette meg, hogy a 30+ nyelv között megtalálható lesz-e a magyar, azonban ez kifejezetten valószínűnek tűnik.

Természetesen új funkciókat is kap idén az Asszisztens, a nagyon közeli jövőben már okoshangszórón is beállíthatóak lesznek a földrajzi alapú emlékeztetők, továbbá a Rutinok funkció is elérhetőé válik, ebből hatot tudnak majd beállítani a felhasználók. A Rutinok segítségével cselekvéssorozatok állíthatóak be, például hazaérve a „Hé Google, itthon vagyok” utasításra az okoshangszóró felkapcsolhatja a lámpákat, zenelejátszásba kezdhet, emlékeztethet az otthon elvégzendő feladatokra.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!