Megvédte a Google a szexuális zaklatással vádolt vezetőit

Korábban is keringtek már pletykák arról, hogy az Android atyjaként ismert Andy Rubin nem véletlenül továzotott 2014-ben a Google-től. A rendkívül sikeres vezetőről akkor is azt lehetett hallani, hogy szexuális zaklatással vádolta meg egy alkalmazott, azonban részleteket csak most tudunk meg, mint ahogy az is most derült ki, hogy védte meg és küldte el hatalmas jutalommal őt a cég. Úgy látszik, a Google korábban rendszeresen figyelmen kívül hagyta a vezetőivel kapcsolatos szexuális zaklatási vádakat.