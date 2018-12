Titokban mobilappokból is adatokat gyűjt a Facebook

Természetesen felhasználja ezeket a felhasználók profilozására.

Most már tényleg elképesztő, hogy az idei évben legfeljebb párhetente újabb és újabb adatvédelmi botrányok robbannak ki a Facebook körül. A héten már történt egy incidens, miután kiderült, hogy a vállalat jóval több felhasználói információt osztott meg a kiemelt partnereivel, mint azt bárki gondolta volna, egyes esetekben elméletileg akár a felhasználók messengeres üzeneteiben is turkálhattak a cimborái.

A hét második nagy leleplezését a német Mobilsicher biztonsági cég szolgáltatta. A vállalat olyan mobilalkalmazásokat vizsgált meg, amelyek használják a Facebook szabadon elérhető programozásai felületeit. Ennek alapvetően két oka lehet: vagy a közösségi hálózat analitikai szoftverei segítségével kívánják megérteni, hogy a felhasználók miként használják az appjaikat, vagy éppen a Facebookon keresztüli bejelentkezési lehetőséget kívánnak biztosítani számukra.

Persze a kettő egyszerre is megvalósulhat.

A becslések szerint a Play Áruházban lévő 2,6 millió alkalmazás körülbelül 30 százaléka használja valamilyen okból a Facebook programozási felületeit. Ilyen például a Tinder társkereső, a Pregnancy+ terhességkövető alkalmazás, a migrének naplózására kitalált Migraine Buddy, vagy éppen a Bible+ bibliaolvasó.

A beágyazott facebookos kódok a mobilappok minden egyes indításakor elküldik a mobilozók egyes adatait a Facebook számára. Mark Zuckerberg cége tipikusan az elindított app nevét, a felhasználó IP-címét, a használt eszköz típusát, továbbá a készülék egyedi hirdetői azonosítóját tartalmazzák.

Íme a probléma: az alkalmazásokon keresztül begyűjtött információkat

a Facebook megpróbálja összekötni a közösségi hálózatba már regisztrált felhasználókkal.

Nincs nehéz dolga, különösen ha a felhasználók telepítették az eszközeikre a Facebook vagy a Messenger appokat, hiszen akkor már maga is begyűjtötte a mobiljaik egyedi hirdetői azonosítóit.

A mások fejlesztett mobilappokból származó információkat a közösségi hálózat sejthetően felhasználja a facebookozók profilozására, a nekik megjelenített reklámok és információk testreszabására.

Magyarán a Facebook tudja, hogy mondjuk egy bizonyos felhasználója a Tinderen próbál társat keresni. Azt is tudja, hogy pontosan mikor és mennyi ideig használja a Tindert. És ez még akkor is igaz lehet, ha a társkereső mobilozó nem a Facebook-fiókjával lépett be a Tinderre, hanem egy közvetlen, mobilszámon alapuló felhasználói fiókot regisztrált.

További érdekesség, hogy a felhasználói adatok Facebooknak való elküldése még azelőtt elindul, hogy bármit tehetne a mobilozó az adott alkalmazásban, így szigorúan véve

még a GDPR-t is sérti az adatküldés.

Emellett a megvizsgált adatküldő alkalmazások egyike sem hívja fel a felhasználók figyelmét, hogy adatokat küldözget a Facebooknak. A felük még az adatvédelmi nyilatkozatában sem ejtett szót erről.

A Facebook annyit kívánt hozzátenni az ügyhöz, hogy alapvetően helytállóak a fenti információk, továbbá a felhasználók nem képesek leállítani az adatgyűjtést. Csupán azt kapcsolhatják ki, hogy a harmadik feleken keresztül róluk begyűjtött információt ténylegesen felhasználja a megjelenített hirdetések és egyéb információk testreszabására a Facebook.

