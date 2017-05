Ő sem fiatalodik: Nicole Kidman nézett már ki jobban

Kijött egy előzetes A tó tükre második évadjához, amelyben Nicole Kidman ősz hajjal látható.

Fényképen már korábban is láthattuk az ősz hajú Nicole Kidmant, a BBC Two most kiadta az első előzetest is A tó tükre második évadjához. Mutatjuk is rögtön:

Kidman az első szezonban még nem szerepelt, most egy aggódó anyát alakít, akinek a lánya rossz pasit fogott ki magának.

A történet főszereplője továbbra is Robin Griffin rendőrnő (Elisabeth Moss), ő kerül kapcsolatba Kidman lányával egy nyomozás során.

A cselekmény négy évvel az első évadban történtek után játszódik, a szériát továbbra is a Zongoralecke Oscar-díjas rendezője, Jane Campion készíti Ariel Kleimannal közösen.