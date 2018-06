75 évesen ment férjhez az ismert színésznő

75 évesen ment férjhez Jennifer Bassey amerikai színésznő, 73 éves férjével csupán 12 ezer forintot költöttek az esküvőre.

75 évesen adta házasságkötésre a fejét a Falcon Crest-ben, a Grace kliniká-ban és még vagy ötven filmben és sorozatban látott Jennifer Bassey, kollégájához, a 73 éves George Bamfordhoz ment hozzá.

Egy New York-i anyakönyvvezetőnél keltek egybe egy szimpla, adminisztratív szertartás keretében, mindössze 45 dollárt, körülbelül 12 ezer forintot fizettek a ceremóniáért. A pár egyébként 2014 óta van együtt, 2016-ban volt az eljegyzés.

Az esküvőn a People magazin is jelen volt, a lap odalán talál pár exkluzív fotót az eseményről.

Bassey-t hazájában talán az All My Children című szappanoperából ismerik a legtöbben, 1983 és 2011 között 99 epizódban játszott. Legutóbb az Anacostiá-ban láthattuk, az ott nyújtott alakításáért idén a főműsoridőn kívüli produkciókat díjazó Daytime Emmyre is jelölték.

Bamford szintén színész, bár ő csak kilenc filmes és tévés produkciót tudhat maga mögött, az Esküdt ellenségek-ben például négy epizódban játszott négy különböző szerepet.