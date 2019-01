Megvan, mikor jön a Stranger Things folytatása

Július 3-én lesz nézhető az újabb dózis.

A Stranger Things a Netflix egyik legkedveltebb saját sorozata, a nyolcvanas évekbe visz vissza, lehet nosztalgiázni az akkori zenékkel, frizurákkal, ruhákkal, miközben az egészet nyakon öntötték spielbergi sci-fivel, és kicsit olyan, mintha Stephen King is ott ólálkodott volna a születésekor. Már időpont is van a 3. évadhoz, itt alább az új poszter:

Korábban a Netflix már kiadta az epizódok címet, az angolul tudók találgathatnak, mire utalnak: "Suzie, Do You Copy?," "The Mall Rats," "The Case of the Missing Lifeguard," "The Sauna Test," "The Source," "The Birthday," "The Bite" és végül "The Battle of Starcourt."

A kreátorok Matt Duffer és Ross Duffer, játszik benne David Harbour, Winona Ryder, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Sadie Sin, Dacre Montgomery, többek között.