Szigorít a Ryanair és a Wizz Air is a kézipoggyászokkal

A két fapados légitársaságnak ugyanaz a problémája: túl sok kisbőrönd gyűlik fel a beszállókapunál. A válaszok azonban eltérőek, ahogy a kommunikáció is.

Megszokhattuk, hogy a fapados légitársaságok néhány havonta változatják a szabályaikat, most a Ryanair és a Wizz Air is lépett, utóbbi titokban. A Ryanair közleményben jelentette be, hogy november 1-jétől kezdődően, illetve a szeptember 1-jétől készített foglalások esetében már csak egy kis táskát lehet ingyen felvinni a fedélzetre az elsőbbségi beszállással (priority) nem rendelkező utasoknak, a nagyobbat külön díjért fel kell adniuk a check-in pultnál a biztonsági kapu előtt. Ennek díja a foglaláskor 8 euró vagy font, utólag hozzáadva pedig 10 euró vagy font; ezért egy legfeljebb 10 kg-os kisbőröndöt lehet feladni.

Az elsőbbségi beszállást választó utasok – számukat a Guardian szerint 95-ben korlátozzák egy járaton, mivel nagyjából ennyi kisbőrönd fér fel a felső tároló rekeszekbe – továbbra is felvihetik magukkal a kisbőröndjüket. A priority díja foglaláskor 6 euró vagy font, utólag hozzáadva 8 euró vagy font, tehát olcsóbb, mint a kisbőröndfeladás.

Az ingyenesen felvihető kis táska mérete ugyanakkor valamivel megnőtt: 35 x 20 x 20 centiméterről 40 x 20 x 25 centiméterre. Hogy kicsit bonyolultabb legyen a kép, a kis poggyászt mérő keret mérete ennél valamivel nagyobb lett: 42 x 20 x 30 centiméter. Akinek a csomagja ebbe sem fér bele a beszállókapunál, azét 25 euróért vagy fontért elveszik, és a csomagtérben helyezik el.

A lépés a Ryanair közleménye szerint mindössze az utasok 40 százalékát fogja érinteni: a többiek eddig is priorityval vagy csak egy kis táskával jöttek. A szigorítást azzal indokolta a légitársaság, hogy jelenleg túl sokan érkeznek a beszállókapuhoz nagy kézipoggyásszal, amit a nem elsőbbségi utasoknak ott kötelező leadniuk külön díj nélkül (ez a szabály idén januártól lépett életbe). Az utolsó pillanatban a poggyásztérbe kerülő kisbőröndök viszont lelassították a gépek fordulását, és késésekhez vezettek.

A Wizz Air másképp csinálja

Hasonló problémával küzdött a Wizz Air is, amely idén júniustól követte a Ryanair januári lépését, és csak az elsőbbségi beszállást kiváltó utasoknak engedélyezte a kézipoggyász felvitelét a fedélzetre, a többiektől a beszállókapunál elszedte. Annyi különbség volt, hogy a WIZZ-nél a kézipoggyászt már a chek-in pultnál, a biztonsági ellenőrzés előtt fel lehetett adni ingyen, de ez csak lehetőség volt.

A légitársaság akkor sem kommunikálta a változást (korábban az érkezési sorrend számított a nem prioritys utasok esetében a kisbőröndök elvételénél), az utazók csak a repülőtéren szembesülhettek az új gyakorlattal. A Fapadosinfo blog tudósítása szerint most hasonlóan titokban hajtottak végre egy újabb szigorítást: ezentúl nem lehetőség, hanem kötelesség lesz feladni a 40 x 30 x 18 centiméternél nagyobb, de 55 cm x 40 cm x 23 centiméternél kisebb és legfeljebb 10 kg-os kisbőröndöket. Ezt ugyan – a Ryanairtől eltérően – továbbra is ingyenesen lehet megtenni (legalábbis egyelőre), ám az utazóknak fel kell készülniük egy hosszú sorbanállásra, így érdemes jóval hamarabb kimenniük a repülőtérre, ha nem rendelkeznek elsőbbségi beszállással (ők továbbra is felvihetik a fedélzetre a kézipoggyászukat).

Amint a blog írásából kiderül, bár a Wizz Air oldalán az szerepel, hogy a nem elsőbbségi utasoknak fel kell adniuk a check-in pultnál a kézipoggyászokat, a repülőtéren a földi kiszolgálók közül még nem mindenki értesült a változásról. Sőt, még az utasoknak küldött e-mailekben is a régi szabályok szerepelnek. Az sem világos egyelőre, milyen pótdíjra számíthat, aki mégsem adja fel a kézipoggyászát a check-in pultnál. Kerestük a Wizz Airt, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.