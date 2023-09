Egyre több forgatókönyv készül arról, hogy mi lesz az emberi élettel, ha a Föld már élhetetlenné válik. Azt, hogy pontosan milyen formában és hol fog túlélni az ember, még nem tudni, az viszont valószínű, hogy az átlagos földi halandóknak nem is kell ezen gondolkozniuk, őket nem érinti majd a túlélés kérdése, ez ugyanis inkább a dollármilliárdosok és utódaik kiváltsága lesz, akik már most is kolóniák létrehozására törekednek a Marson és a Vénuszon.

Egy dolog a megfelelő életkörülmény kialakítása a kis Musk és Bezos utódoknak, de más kérdés az: hogyan kerüljék el a belterjessé válást? Ezen dolgoznak most is éppen a tudósok, vagyis annak megoldását, hogyan hozzanak létre új emberi életet az űrben.

Több akadályt kell ezzel kapcsolatban leküzdeni, ugyanis az űrben annak esélye, hogy természetes úton foganjanak és szülessenek meg az emberi utódok kicsi és egy sor probléma akadályozza, például

a sugárzás és a gravitációs erő.

Egy, a Dr. Egbert Edelbroekkel, a SpaceBorn United vezérigazgatójával készült interjúban az olvasható, hogy minden akadály ellenére nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy létrejöhet az űrben történő szaporodás. A vállalat már kifejlesztett egy miniatürizált mesterséges megtermékenyítő és embrióinkubátort, „amely készen áll a küldetésre, hogy segítse az emberiség űrbeli szaporodását" – áll jelentésükben.

Edelbroek azt mondta, hogy bár „nagyon sok van annak, hogy elhagyjuk a Földet", a fő ok szerinte mégis az, hogy egész egyszerűen „nem bánunk jól a Földdel". Legnagyobb problémának az éghajlatváltozást látja, de nagy veszélyt lát a mesterséges intelligenciában és persze a nukleáris fenyegetésben is. Éppen ezért szerinte „jól jön egy tartalék terv".

Edelbroek elmondta, hogy cége az embriófejlődésre gyakorolt részleges gravitációs hatások megismerésére összpontosít, mivel senki sem ismeri a Mars gravitációs szintjét. A cég az űrben és a Földön végzett IVF-re, vagyis mesterséges, testen kívüli megtermékenyítésre is összpontosít, és az űrben történő reprodukciós célú mesterséges méhek kifejlesztésében érdekelt, amelyeket amúgy a koraszülöttek megsegítésére fejlesztettek ki.

Először állatokkal, emlős ivarsejtekkel kísérleteznek, de elmondása szerint előbb-utóbb át kell állniuk az emberi ivarsejtekkel történő munkára, a kísérlet pedig el kell, hogy jusson oda, hogy valaki ténylegesen szül az űrben.

Talán hamarosan eljutunk ide"

– mondta.

Az egész kísérlet első hallásra bizarrnak tűnhet, ráadásul egy sor etikai kérdést is vet fel, főleg, ami az emberi embriókkal való kísérletezést illeti. Az etikai aggályokat még Edelbroek is elismeri, éppen ezért nem támogatja, hogy természetes fogantatással létrejött embirókkal és magzatokkal kísérletezzenek.

Elmondása szerint az űrturizmus szektora hamarosan megnyílik és, ha lehetővé tennék a természetes úton fogant babák születését az űrben, az vonzaná az olyan milliárdos és nagyzoló párokat, akik a figyelemért bármire képesek lennének – akár még az űrbe szervezni a gyerekük születését is.

Ez pedig nem lenne túl jó ötlet"

– mondta.