A hihetetlenül szexi olasz focistanő, Agata Isabella Centasso nemcsak a játékával, de a hihetetlenül dögös fotóival is gyakran elkápráztatja a rajongóit. Nem is csoda, hogy a labdarúgás mellett fitneszmodellként és közéleti személyiségként is a csúcsra ért a Venezia játékosa.

Agata Isabella Centasso 1990. január 19-én született Olaszországban, az egyik legszexibb női futballistaként ismert. A Venezia szuperszexi focistanője, Agata Isabella Centasso

Fotó: Agata Isabella Centasso/Instagram Ezen nincs is mit csodálkozni, ugyanis a foci mellett a hihetetlenül lélegzetelállító szépsége és csodálatos személyisége miatt is imádják a rajongói. A 34 éves nő már gyerekkorában érdeklődött a labdarúgás iránt. Ennek az volt az oka, hogy az apja és két testvére rendre bevonta a játékba a családi ház kertjében. Ezt követően nem is tudott leállni a játékkal, és nagyon fiatalon megkezdte a focista pályafutását. Néhány amatőr csapatban megfordult, mielőtt Velencébe költözött, hogy a Serie B-ben bizonyítson a középpályás. A rajongói szeretik nézni a játékát, a profi pályafutása során nagy hírnevet és sikereket szerzett. A labdarúgás mellett a közösségi oldalakon is híressé vált. Influenszerként, fitneszmodellként és egészségügyi szociális munkásként is dolgozik, ahol a fogyatékkal élőknek segít. Rossz hír lehet a rajongók számára, hogy a szépséges középpályás már nem szingli. Bár a focistanő és az ugyancsak labdarúgó párja, Andrea Migliorini szeretik bizalmasan kezelni a szerelmi életüket, de a jelek szerint nagyon boldogan élnek távol a reflektorfénytől. Legalábbis, ami a kapcsolatukat illeti. Néhány kevésbé ismert tény Agata Isabella Centassóról: Szeret utazni, és szívesen látogat különleges helyekre.

Állatbarát, úgy bánik velük, mint az emberekkel.

Agata nagyon szeret teniszezni.

Több mint 73 ezer követője van az Instagramon

A Veneziában 90-es mezszámot viseli Íme, Agata Isabella Centasso legszexibb fotói:

Galéria: A hatalmas mellű, szuperszexi olasz focistanő, Agata Isabella Centasso 13/20 A Venezia szuperszexi focistanője, Agata Isabella Centasso