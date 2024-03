Híres magyar nők, akiket muszáj ismerned

1884 szeptember 18-án született Kassán, lengyel származású felvidéki nemesi családba. Tanulmányait Kalocsán a tanítóképzőben végezte, ez után Győrben és Budapesten is tanított. Amíg apja 1908-ban Margit testvéreivel az Egyesült Államokba volt kénytelen kivándorolni, addig Margit itthon maradt, de a tanítást abbahagyta és szociális munkát folytatott. A Országos Katolikus Nővédő Egyesület Berlinbe küldte „munkásnőtitkári” tanfolyamra, ahonnan visszatérve már maga is egy nővédő szociális tanfolyam előadója lett és az év november 19-én az első volt azok között, akik beléptek a Farkas Edith által alapított Szociális Missziótársulatba. 1915-ben szociális iskolát indított, majd március 25-től A Keresztény Nő című katolikus egyesületi lapot szerkesztette, amelynek neve később a Magyar Nőre változott – alcíme szerint A keresztény feminizmus lapja volt. 1920-ban a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt vezetése a kiírt időközi választásra abszolút többséggel elfogadta a párt hivatalos jelöltjének, aminek tagja is lett, kicsit később Budapest I. kerületében nemzetgyűlési képviselővé is választották. Ő lett az első női képviselő Magyarország történetében.

Vészi Margit – a női haditudósító

1885. április 25-én született Budapesten. Bihari Sándor tanítványaként festőnek készült, néhány külföldi és budapesti kiállításon szerepelt is műveivel, ez után kezdett foglalkozni újságírással. A Pester Lloyd és Az Est munkatársa is volt. 1906-ban hozzáment Molnár Ferenchez, de házasságuk hamar megromlott, 1910-ben elváltak, mivel Molnár bántalmazta őt, egy veszekedésük során még egy ujját is eltörte. Az első világháború alatt haditudósítóként tevékenykedett, majd a háború után Rómában, Firenzében és Berlinben is élt, Rómában közeli kapcsolatba került Puccinivel, akinek szerelmes leveleit később egy árverésen értékesítették. 1961-ben, önkezűleg vetett véget életének.