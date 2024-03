Így kínozta Magyar Péter a feleségét: honnan ismerhető fel egy bántalmazó kapcsolat?

A gázlángozásnak is különböző formái ismertek, de alapvetően

egy olyan manipulációs módszerről van szó, amely során a gázlángozó érvényteleníti a másik fél valóságérzékelését azzal a céllal, hogy az meg is kérdőjelezze saját magát, elbizonytalanodjon, ezáltal a gázlángozó kontrollt tudjon gyakorolni felette.

Ha a bántalmazott elég ügyes, akkor magától teszi függővé párját, amennyire csak lehetséges: a másik munkája, a tulajdonai mind olyanok lesznek, amiket „neki köszönhet”, sokszor a gyerekekkel láncolja magához a másikat. Gyakori, hogy a bántalmazó elhalmozza párját ajándékokkal, amikre aztán később hivatkozhat, hogy „ez sem lenne a tiéd, ha én nem vettem volna meg neked”.

Egy idő után aztán az áldozat már saját magának sem hisz. A bántalmazó annyit játszott már a realitásérzékelésével, hogy ő maga is megkérdőjelezi, hogy normálisan látja-e a világot, a másik felet és egyáltalán: ő maga normális-e? A bántalmazó pedig provokál is: éppen ezért előfordul, hogy az áldozat is elveszti türelmét, kiabál, csapkod, hozzádob valamit vagy meglöki a másikat, esetleg még meg is üti. Persze ez a cél, a bántalmazó innentől kezdve már csak áldozat lehet, az áldozat pedig csak egy őrült hisztérika.