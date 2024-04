Miért marad az áldozat a bántalmazó kapcsolatban?

Az is gyakori, hogy a bántalmazó bizonyos intim információk, akár tartalmak birtokában áll, amikkel zsarolni tudja az áldozatot. Ezek jelentőségét fel is nagyítja, fenyegetheti az áldozatot, aki ekkor már nemcsak fizikailag, de mentálisan is függ az elkövetőtől – egy olyan beszűkült, fojtogató mentális állapot ez, amiben az elkövető szempontjai sokkal érvényesebbnek tűnnek, mint a józan ész vagy a környezet érvei. Ez a „mentális börtön” kívülről persze értelmezhetetlennek tűnik, de fontos megérteni, hogy

a bántalmazók nagy része nagyon ügyes manipulátor, nagyszerűen értenek a hangulatkeltéshez és akár nagyobb tömegeket is képesek befolyásolni.

Ezt sokszor ígérgetéssel, a befolyásolt tömeg folyamatos triggerelésével érik el, elterelve a figyelmet arról, hogy az ígéretek nagy része üres és a valós cél sokszor csak a káosz megteremtése.

Annak megismerése, hogy valaki bántalmazó párkapcsolatban él, nagyon nehéz. A legtöbbek első gondolata az, hogy „velem ilyen úgysem történhet meg, én biztosan felismerném ezt és lépnék” – de ez nem ilyen egyszerű. Gyakori az a gondolat is, hogy „majd jobb lesz”, az áldozat azt is sokszor elhiszi, hogy majd ő képes lesz arra, hogy megváltoztassa a másikat. Nagyon gyakori az a forgatókönyv is, hogy az áldozat, mire rájött milyen helyzetben van, annyira mélyen sérült, hogy

nem is hiszi el magáról, hogy képes lenne a másik nélkül élni és ezért nem lép ki a kapcsolatból.

Egy ilyen kapcsolatból kilépni nehéz, éppen ezért érdemes szakember segítségét is kérni a folyamatban. A környezet részéről a támogatás elengedhetetlen, vele együtt a bátorítás is, hogy az áldozat képes legyen kimondani magának azt, hogy nem az ő hibája, hogy mindez megtörténhetett.