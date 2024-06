Milyen hatással van ránk a háború közelsége?

2020-ban egy alattomos vírus támadta meg a világot, amely megváltoztatta napi rutinunkat és mindent, amit addig természetesnek vagy magától értetődőnek véltünk- ekkor beléptünk a COVID-19 világjárvány új valóságába, amely valóságban a szokásaink mind az egyéni életünkben, mind a társas interakcióink terén gyökeres változást vettek, ez a krízishelyzet pedig jelentős hatással volt a pszichés jóllétünkre.

Épp, hogy könnyebb lett a helyzet, 2022 februárjában már az orosz-ukrán háborúról szóltak a hírek.

A 2020-as évtől kezdődően több olyan vizsgálat eredménye látott napvilágot, amelyek megmutatták: a világ különböző területein jelentősen nőtt a krónikus stresszel és a szorongásos állapotokkal küzdők száma (Castro-Vale et al., 2020; Silovsky és mtsai, 2022; Surzykiewicz et al., 2022). A legújabb kutatások a háború mentális egészségre gyakorolt ​​hatásait vizsgálták az orosz-ukrán háborúban közvetlenül érintett állampolgárok körében (Kurapov et al., 2022, 2023; Xu et al., 2023). Az eredmények nem tartogattak meglepetéseket: a háború sújtotta lakosság körében nagy mértékben jelent meg a szerhasználat, a krónikus stressz zavar, a kiégés állapota, a félelem és a magány érzelmi állapota pedig nagy mértékben volt jellemző a vizsgált minták körében, ahogyan ez a poszttraumás stressz szindrómáról, a szorongásos állapotokról és a depresszióról is elmondható.

A háborúban közvetlenül nem érintett, de a háborús híreket fogyasztó, a háborús képanyagokkal rendszeresen találkozó egyének mintáján végzett kutatások hasonló eredményeket hoztak.

Idős asszonyt menekítenek ki otthonából egy orosz légicsapás után a Harkov megyei Vovcsanszk településen 2024. május 11-én

Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Az orosz-ukrán háború az első olyan a történelemben, amelyet szinte folyamatosan „közvetít” a média, annak drámai jelenetei, képei szinte bárki számára hozzáférhetőek – ezzel a háború negatív hatásai azok számára is érzékelhetőbbé válnak, akik közvetlenül nem érintettek. A tudat, hogy a közelünkben háború zajlik, az arról való rendszeres informálódás, a sajtóanyagok fogyasztása a félelem és a bizonytalanság érzelmi állapotait tartják fent, ez pedig tartós hatást gyakorol a mentális egészségre, a híreknek való folyamatos kitettség a már meglévő mentális zavarok tüneteit is súlyosbítja. (Chudzicka-Czupała et al., 2022; Hoyt et al., 2022.; Gottschick et al., 2023).