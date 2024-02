Több mint száz kilogrammnyi izomtól szabadult meg a pankrátorok szupersztárja, Tyler Reks, aki ma már Gabbi Tuft néven fut: bár magáról úgy nyilatkozott a Fox News-nak, hogy ő volt az alfahímek alfahímje, úgy tűnik, nem érezhette jól magát a bőrében, hiszen

nemrég drasztikus változáson ment keresztül, ugyanis nővé operáltatta magát.

Fénykoromban 280 kiló voltam 6,2%-os testzsír mellett. Körülbelül 10 000 kalóriát ettem naponta. Naponta 9-10 alkalommal ettem, körülbelül másfél óránként. Nagy meló volt elfogyasztani naponta akár 300 gramm fehérjét" – emlékezett vissza Tuft arra, amikor még férfi volt. Tuft ma már életmódtanácsadással foglalkozik és segít elérni a hozzá fordulóknak fitnesz-céljaikat.

Tuft a nagy titkot is elárulta, ami a fogyáshoz szükséges: az egész csak fejben dől el. Tuft szerint a kulcs, hogy kontrollálni tudjuk az étel iránti sóvárgást, ha ez megy, akkor nem lesznek megcsúszások és sikerült elérni a vágyott testsúlyt. Tuft szerint az is fontos, hogy megtaláljuk az igazi okokat, miért is szeretnénk lefogyni. Ha megvannak ezek a „miértek", akkor a munka is sikeres lesz.

Tuft még a középiskolában kezdett el edzeni, sovány volt és nyurga, a többiek pedig zaklatták. Ahogy elkezdett edzeni, izmosodott, ezzel együtt az iskolai bántalmazás is eltűnt az életéből.

Amikor Tuft a nővé válás mellett döntött, az az ő esetében nemcsak a bonyolult műtét és a hormonkúra miatt volt nagy egészségügyi kihívás, hanem a testalkata miatt is.

A 260 kilós izommonstrumnak elmondása szerint kényszerítenie kellett a testét, hogy megszabaduljon a rengeteg izommennyiségtől.

Az ösztrogénkúrát aztán úgy élte meg, mint egy második pubertást – ez pedig komoly kihívásokat hozott el Tuft házasságában, a felesége ugyanis egészen elképesztő módon nem találta vonzónak férjét, amikor az női ruhákba öltözött.

Tuft már a középiskolában is érzett némi vágyat az iránt, hogy felfedezze női oldalát, de akkoriban tiltással és büntetéssel szembesült. A harmincas éveiben jutott el oda, hogy újra rá merjen nézni erre az oldalára, először női ruhákat kezdett próbálgatni, a többi pedig „jött magától", de ennél pontosabb választ még ő maga sem tud adni arra a kérdésre, hogy miért és hogyan is döntött a nemi átalakulás mellett. Elmondása szerint ez egy olyan lélektani folyamat benne, ami még javában zajlik. Tuft már válófélben van, de jó kapcsolatot ápol leendő exfeleségével. Elmondása szerint „legjobb barátok" és minden nap látják egymást és szülőtársakként is jól működnek.