Egyre másra lépnek be a hazai piacra a kínai autómárkák. Az MG, a Dongfeng és a Geely után a következő az Omoda, amely még annyira sem csenghet ismerősen a hazai füleknek, mint az előbbi három. Ennek az az oka, hogy Kína első számú autó exportőre, az 1997 óta létező Chery-konszern csak két éve alapította, és a márka első modellje, az Omoda 5 (Európán kívül C5) még Kínában is mindössze egy éve kapható.

Növekedési pályán a Chery Viszont az anyacég az egyik legismertebb és legnagyobb autógyártó a világ legnépesebb országában, 26 év alatt több mint 12 millió autót gyártott, ráadásul ennek a mennyiségnek több mint a 10 százaléka egyetlen év alatt, 2022-ben gördült le a szerelőszalagokról (2021-hez képest tavaly 28 százalékkal nőtt a termelés). Mivel a belső piac már telített, az export jelenti a megoldást a kínai gyártók extrém mértékű növekedésének fenntartására. A Chery ezt már régóta tudja, állítása szerint az elmúlt 20 évben mindig ő exportálta a legtöbb személyautót a kínai gyártók közül. Tavaly 1,242 millió négykerekű készült a vállalatcsoport gyáraiban, ebből 451 ezret értékesítettek Kínán kívül, ami jelentős növekedés a 2021-ben exportált 251 ezer autóhoz képest. Oroszországtól Brazílián át Dél-Afrikáig már több mint 80 országban kaphatók a Chery különböző autói, idén és jövőre lép be a konszern a főbb európai piacokra, majd két évvel később az Egyesült Államokba. A globális jelenléttől azt várják, hogy 2030-ra már évi 1,4-2 millió autót tudnak majd exportálni, ami elképesztő mennyiségnek tűnik a 2020-as 107 ezer darabhoz képest.

Első globális modellnek a Chery az Omoda 5-öt, a képeken látható, 4,4 méteres kompakt szabadidő-autót szánja, amely méretben, teljesítményben és a felszereltséget tekintve is a legnagyobb európai szegmens (kompakt szabadidő-autók) közepét, árban pedig az alját célozza meg.

Nagyjából akkora ez a SUV, mint egy Nissan Qashqai, egyedül a csomagtartója kisebb az átlagnál, az egyik gyári anyag 292-360 literes, a másik 378 literes befogadóképességet említ, amit bővítéssel 1075 literre lehet növelni. Jó alapot teremtett a típus európai bevezetéséhez, hogy az EuroNCAP a lehető legjobb, ötcsillagos értékelést adott a biztonságára, ezen belül az ütközés során mutatott utasvédelemre 87%-ot, a vezetéstámogató rendszereinek működésére és kínálatára pedig 88%-ot kapott, ami elismerésre méltó.

Egyértelműen a formaterv az autó egyik erőssége: bár itt-ott felfedezhetők rajta ismerős, koppintott részletek, az összhatás mégis kellően egyedi és modern. Szemből a hatalmas, „gyémánt mátrix" hűtőmaszk és a kettéosztott fényszórók érdemelnek említést, profilból a fekete tetőoszlopok miatt lebegő hatású, már-már kupésan csapott tető, hátulról pedig a krómozott kipufogó-utánzatok és a szép rajzolatú LED-es fényszórók, melyeket természetesen csík köt össze középre helyezett márkajelzéssel.

Milyen belül?

Belül is szinte bármelyik patinás márka terméke lehetne az Omoda 5, a műszerfal képét a két darab HD felbontású, 10,25 colos képernyőből álló sáv határozza meg, szerencsére a klímaberendezés külön panelt kapott a jobb oldali képernyő alatt. Sportossá teszik a hangulatot a fejtámlával egybeépített első ülések és a magas középkonzol, amely két pohártartóval, forgótárcsás hangerőállítóval, és kétállásos, vezeték nélküli telefontöltővel is rendelkezik. Természetesen okostelefon-integráció, folyamatos online kapcsolat, vezeték nélküli szoftverfrissítési lehetőség és hangvezérlés is rendelkezésre áll. Vezetéstámogató rendszerből pedig 17 darabot építettek be, a radaros tempomattól a 360 fokos kamerarendszeren át a sávtartóig és a holttér-figyelőig szinte minden megkapható.

Mit tud a technika?

Egyféle motorral indul majd a forgalmazás itthon. A Chery saját fejlesztésű 1,6 literes, közvetlen befecskendezéses négyhengerese 197 lóerőt ad le 5500-as fordulatszámon és 290 Nm a maximális nyomatéka 1750-es és 4500-as fordulatszám között. A kb. 1,5 tonnás szabadidő-autó a hétfokozatú dupla kuplungos automata váltóval 7,8 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra, és 7,4 liter az átlagfogyasztása, de azt nem tudjuk, hogy ezek a gyári adatok a front- vagy az összkerékhajtású változatra vonatkoznak-e. Elöl belső hűtésű, hátul normál féktárcsák lassítanak, a szervokormány rásegítése elektromos.

Egyelőre nincs hír arról, hogy az orosz piacon elérhető, 147 lóerős 1,5 literes turbómotoros, CVT automata váltós verziót is behoznák-e Európába, az viszont biztos, hogy 2024 első negyedévétől már tisztán elektromos és plug-in hibrid változatban, vagyis zöld rendszámmal is kapható lesz az Omoda 5 nálunk.

Mennyibe fog kerülni?

A Chery azt ígérte, hogy augusztusban nevezi majd meg a magyarországi importőr partnerét, a pontos árakat, garanciafeltételeket ősszel ismertetik, az értékesítés pedig november-december tájékán indulhat, a terv évi 3000 autó eladása. Az előzetes információk szerint az Omoda 5 alapváltozata kb. 10,7 millió forintba kerül majd, míg a felextrázott csúcskivitelért 12,25 millió forintot kérhetnek.