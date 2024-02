A vásárlók akarták, hogy sárguljon be ez a népszerű japán crossover

A belső térben a sárga dizájnelem bumeráng alakú, végigfut a műszerfal tetején, majd lefelé hajlik és körbeveszi az új központi infotainment képernyő alsó részét

Fotó: guillem hernandez / Nissan

Újak a burkolatok és kárpitok, bentre is beszivároghat a sárga szín, finomabb tapintású műbőrrel vonják be a kormánykarimát, amely mögött 12,3 colos képátlójú monitor informál, több grafika közül lehet választani. Nagyobb, 7,8 literes lett a kesztyűtartó, elektromos a rögzítőfék, így több a tároló a két első ülés között, elöl- és hátul is USB-A és USB-C csatlakozót is találunk. Az N-Connecta, az N-Design és a Tekna modellekhez új ülések is járnak, amelyek nagyobb kényelmet nyújtanak.

Az N-Sport verzió esetében az üléseket a külső fényezéshez illő sárga, újrahasznosított Alcantara betétekkel dobták fel. A fejtámlába hangszórót integráltak

Fotó: guillem hernandez / Nissan

A vezetőtámogató rendszerek tudását fejlesztették, nagyobb felbontású – 0,3 helyett 1,3 megapixel – kamerákat használnak, széria a tolatókamera, opciós a 360 fokos körkamera, amit annak idején a Nissan vezetett be a nem prémiummárkák közül elsőként.