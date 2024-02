Meglepően keveset kér a Renault ezért a csinos retroautóért

A motorháztetőbe integrált töltésjelző az eredeti 5-ös aszimmetrikus hűtőnyílására utal

Fotó: Renault

A műszerfalon a szélvédő tövében lévő függőleges falon jelenik meg az elmaradhatatlan zongoralakk-fekete betét, az anyósülés előtt a díszvarrással osztott párnázás, a vezető előtt digitális kijelzők találhatóak. Alapesetben 7 colos a műszeregység, opciósan 10,1 colos, a központi érintőképernyő minden esetben 10 colos képátlójú. A Pop Art stílusú grafikát 8 szín, 2 sűrűség és 4 textúra segítségével összesen 128-féle módon lehet megjeleníteni. A vezetőt tájékoztató műszeregységen például nem fekete-fehér, hanem színes grafika mutatja a sebességet.

A tanulmányon még világított a hátsó lámpákat összekötő csík, most már csak egy sötét betét

Fotó: Renault

Nem csak digitálisan, de a valós életben is személyre szabható a Renault 5 belseje, a jobb oldali bajuszkapcsolóként megvalósított előválasztókar végződése cserélhető. Aki netán nem találna a gyári kiegészítők között a saját ízléséhez illőt, sok esetben 3D-nyomtatással saját maga is készíthet a saját ízléséhez/igényeihez szabott tartókat, tárolókat, betéteket. Aztán ott vannak a kárpitok, a H-alakú minta a Renault 5 Turbót idézi, a farmer-szövet generációkon átívelő, strapabíró megoldás, a denim szövet és a műbőr is újrahasznosított forrásból származik.