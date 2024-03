Ebben az Audiban már a kétzónás klímához is előfizetés kell

Harmonikus a limuzin változat formája is, ennek a csomagtere 425 literes

Fotó: Audi

A felfrissített megjelenésű és Allstreet változattal kibővített Audi A3-as forgalmazása két motorral indul, az 1,5-ös lágy hibrid turbómotor és a 2,0 literes dízel is 150-150 lóerős, a váltó mindkettőnél hétfokozatú duplakuplungos automata. A benzineshez később hatfokozatú kézi kapcsolású váltó is elérhető lesz, ahogy más teljesítményű benzin- és dízelmotorok is. A második generációs plug-in hibrid hajtásra egészen 2024 végéig kell várnunk, azt nem árulták el, mikor lesz a forró változatok (S3, RS3) leleplezése.

