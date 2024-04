Ennyibe kerül most a magyar autósoknak, ha cascót is akarnak kötni a kocsijukra

A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 211 900 forint, míg hazai adásvétel esetén 221 900 forint volt.

Az év elején messze a leggyakoribb kiegészítő fedezet volt az üvegkár-önrészbiztosítás, ez tette ki az összes ilyen szerződés 27 százalékát. Szintén igen népszerű az avulásmentes térítés (9%), az autóban található értékes elektroakusztikai berendezések lopás- vagy más casco-kárát fedező szolgáltatás (8%) és a hibás tankolás biztosítása (7%) is. Továbbra is az első tíz legnépszerűbb kiegészítő között van a tavaly még a lista harmadik és negyedik helyén szereplő poggyász- és balesetbiztosítás is.