Újabb kínai márka jön Európába, elsőként láttuk élőben az autóit

Hyundai Ioniq 5 N és N Vision 74

Lépjünk túl a BAIC konszern modelljein, és nézzünk egy jól ismeret koreai gyártót! Poznanban előben megcsodálható volt az egyik első igazi villanymotoros forró ferdehátú, az Ioniq 5 N. Mellette a Hyundai lengyel forgalmazója a retró-megjelenésű, tüzelőanyagcellás áramforrású N Vision 74 kupét is kiállította, és elhozták az egyik robotkutyájukat is (a galériában talál róla képet), amely aztán fel és alá turnézott a csarnokban.

Mindkét látványos és sportos elektromos autó rengeteg érdeklődőt vonzott.

Bár közel kétéves, ma is izgalmas látvány a régi Pony Coupén alapuló, tüzelőanyagcellás N Vision 74 tanulmány

Fotó: Autó-Motor

Suzuki Jimny öt ajtóval

Emlékezek még a rendszerváltás környékéről a Marutikra? Nos, újra találkoztunk az indiai vállalat egyik érdekességével, igaz, nem a Suzuki strandján, hanem az Iconic Motors nevű lengyel cégnél. Érdekes jelenség a nyújtott, ötajtós Jimny terepjáró, amely zürkeimport keretében jön Európába. Az immár 3,82 méteres karosszériát ugyanaz az 1,5-ös (102 LE) motor mozgatja, mint a hivatalosan is árult háromajtós haszonjármű változatot. Kézi váltóval a GL ára 163 900 złoty (kb. 14,97 millió Ft), míg az automata GLX-ért nem csekély 181 900 złotyt (kb. 16,61 Ft) kell fizetni.

Míg a Lada 4x4-et a gyár nyújtotta meg fércmunkával, a Jimny indiai XL-változata igényes munka, még ha fura is

Fotó: Autó-Motor

Polski Fiat 125p Coupe

Ennek a retró gépnek bőven akadt csodálója a lengyel szalonon, de alighanem náluk is kevesen mentek el volna mellette szó nélkül. Ezt az egyedi kupét a TVN Turbo műsor számára építette Grzegorz Duda egy 1977-es példányból. A karosszériamunkán kívül korabeli átalakításokat is végeztek az autón, eredeti Fiat DOHC-motort építettek be, Mercedes-Benz automata váltóval párosítva. Egyetlen modern részlete a kiszélesített Fiat Barchetta felnik használata, de természetesen megvan az eredeti, króm dísztárcsás gyári készlet is.

Hosszabbak lett sportos Polski oldalajtói, a tető fekete vinil bevonatot kapott. A motorja sem 75 lóerős…

Fotó: Autó-Motor

Egyéb kínai luxusautók

Egy ideje már forgalmazza a régióban haszonjárműveit a Maxus, most standján egy luxus-egyterűt is kiállított, egészen pontosan a villanymotoros Mifa 9 hátul két masszázsfotellel felszerelt változatát. Ez egyelőre nem szerepel a hivatalos európai palettán, csak a hétszemélyes verzió, amelyet 356 577 złotyért (kb. 32,56 millió Ft) kínálnak. Kicsit távolabb a Voyah márka a Free nevű villanymotoros szabadidő-autóját állította ki, amelyet 329 000 złotyért (kb. 30 millió Ft) adnak.

Évtizedeken át a kínai állam autóit gyártotta a Hongqi ("vörös zászló"), most itt van Európában az E-HS9 elektromos SUV-val

Fotó: Autó-Motor

Még érdekesebb, hogy az Iconic Motors a nagy múltú Hongqi luxusautókat forgalmazza,

az E-HS9-es elektromos SUV-t 344 900-445 900 złotyért (kb. 31,5-40,72 millió Ft) kínálja, utóbbi a President változat Nappabőrrel burkolt, masszázsfoteles második sorral. A Nio ET7-est a villanyautók tartós bérletbe adásával foglalkozó No Smog Rent állította ki. Ha az imént felsorolt modellek mellé a korábban említett BAIC gyártmányokat is számításba vesszük, igencsak feltűnő, hogy mennyi kínai márka szállt partra a miénknél jóval nagyobb lengyel autópiacon.