76 centis képátlójú érintőképernyőt kap a Buick szabadidő-autója

Fotó: Buick

Csak Kínában forgalmazzák a Buick Envision nevű szabadidő-autót, amely félidei modellfrissítésénél teljesen lecserélték a belsőt. Nem nagypanelos a műszerfal, hiszen egy darab óriási, 76,2 cm-es képátlójú érintőképernyő kerül az utasok elé, az Eyemax által gyártott kijelző 6K felbontású és a Qualcomm Snapdragon 8155-ös csipet használó rendszer szolgálja ki. Utóbbi a korábbinál sokkal nagyobb tudású, a beszédvezérlés például 0,3 másodperces reakcióidővel dolgozik, és párhuzamosan akár 10 parancs végrehajtására is képes – az autó 37 funkciójára van hatással a rendszer, és ott van még az internet-hozzáférés kezelése is.

Fotó: Buick

Olyanokra is odafigyeltek, hogy a digitális belső tükör keretnélküli, azaz a teljes felületén mutatja a hátsó kamera képét élőben, a hangulatvilágítás 121 szín megjelenítésére képes, és természetesen távoli frissítéssel lehet fejleszteni az autó tudását, beleértve a vezetőtámogató rendszerek működését is. A 4,8 méter hosszú Buick Envision Plus csak elsőkerékhajtást kap, az alapmotorja 1,5-ös turbó (211 LE/270 Nm), opciósan 2,0 literes turbó (237 LE/350 Nm) lehet, a váltó minden esetben 9 fokozatú automata.