A fiúk a bányában Ineosszal dolgoznak

Fotó: Ineos Automotive

Az Ineos Grenadier fejlesztése során 1,8millió km-t futottak a prototípusok, kaptak hideget és meleget, és 2500 méteres tengerszint feletti magasságon is bizonyítania kellett a technikának. Most pedig több mint 700 méterrel a földfelszín alá megy az autó, hiszen a németországi Zielitzben található kálisó-bányában állt szolgálatba egy példány. Jelenleg 740 (II-es akna) és 806 méteres (I-es akna) mélyek az aknák, ahonnan még lefelé vezet az út a tényleges munkavégzéshez, ami akár felszín alatt 1000 méterrel is lehet, mintegy 61 négyzetkilométeres területen zajlik a kitermelés, az aknától a munkahelyig akár fél órát is kell autózni.

Fotó: Ineos Automotive

A mélyben akár 50°C-ot is eléri a hőmérséklet, magas a páratartalom és minden sóból van, tehát adottak a körülmények a korrózióvédelem (karosszéria és elektronika) teszteléséhez, ami az Ineos célja azzal, hogy egy Grenadier-t biztosít a bányában való közlekedéshez. Azért van szükség terepjáróra, mert a járatokban 25%-os emelkedők, és akár 15%-os oldaldőlésű az egyébként nem elsimított padló. A Zielitz bánya flottáját túlnyomórészt Mitsubishi L200-as pickupok alkotják, de van néhány Jeep Wrangler tető nélkül a plafon vizsgálatához, és pár Mercedes-Benz G-osztály is. Vannak autók, amelyek évi 50 000 km-t is megtesznek a föld alatt, ahol 5000 km-ként kapnak szervizt, a fékeket rendszerint 6000 km-ként javítják elhasználódás miatt. Minden autó fehér színű, mert egyébként mindent beborít a só por.

Fotó: Ineos Automotive

Az extrém korrozív körülmények az elektronikának is gondot jelentenek, ezért kézi ablakemelős, fapados modelleket preferálják a bányában. Villanyautókkal is próbálkoztak, de mivel állandó a munkavégzés 3 műszakban, egyszerűen nincs idő töltési szünetre, maradnak a dízelmotoros autók a mélyben. Az Ineos a tesztelés mellett egyébként azt is reméli, a Mitsubishi L200-as búcsújával a Grenadier terepjáró és a Quartermaster pickup veheti át a főszerepet a bányában.