Az orosz hadsereg elindult Amerika felé

Újabb lépés a világháború felé

Mindezzel párhuzamosan szintén a világháború előjelének tekinthető, hogy Franciaország Mirage 2000–5-ök átadását jelentette be Ukrajnának. Emmanuel Macron francia elnök elmondta: a vadászgépek ukrán pilótáit Franciaországban fogják kiképezni még az idén, s Franciaország további 4500 ukrán katona kiképzését is tervezi. Jelezte, hogy jelenleg egyetlen francia katonai kiképző sem tartózkodik Ukrajnában. Emmanuel Macron elmondta: Franciaország továbbra is támogatást nyújt Ukrajnának ahhoz, hogy ellenálljon, de nem akarja a háború eszkalálódását.

Mi semmi esetre sem állunk háborúban Oroszországgal és a népével

− fogalmazott.

Az Ukrajnába esetlegesen küldendő katonai kiképzők kérdésével kapcsolatban Emmanuel Macron úgy vélte, hogy nem lehet tabu ebben a témában.

Ukrajna szuverén. Nem arról van szó, hogy a harci övezetbe megyünk kiképzésre, de amikor Ukrajna kihívással néz szembe, akkor válaszolnunk kell, ahogy eddig is tettük minden alkalommal

− hangsúlyozta a francia elnök.

Emmanuel Macron megerősítette: beleegyezését adta ahhoz, hogy Ukrajna csapást mérjen Oroszországra azokról a területekről, ahonnan a rakétákat kilövik. A francia elnök úgy vélte, hogy béke csak akkor lesz, ha Ukrajna képes ellenállni. – A helyzet nehéz − ismerte el a francia elnök, hozzátéve, hogy az orosz hadsereg kemény csapásokat mér a harkovi régióra. A béke azonban nem lehet Ukrajna kapitulációja − szögezte le Emmanuel Macron, aki szerint a békének tárgyalások útján kell létrejönnie. Ugyanakkor úgy látta, hogy ennek még nem jött el az ideje.