A rendhagyó farhoz rendhagyó orr dukál – megújult a Kia EV6

Fotó: Kia

Dél-Koreában már leleplezték a felfrissített Kia EV6-ost, amely radikálisan új fényszórókat kapott, így végre a kezdés stílusában illeszkedik a rendhagyó hátsóhoz. A furán kanyargó menetfénnyel egyébként a márka többi – meglévő és hamarosan érkező – villanyautójához igazították a meglévő modell megjelenését. Emellett még a 19 vagy 20 colos felniket is lecserélték.

Fotó: Kia

Az utastérben lecserélték az ívelt üvegpanel mögötti képernyőket, átalakult a kétküllős volán megjelenése – bár még mindig olyan érzése van az embernek, hogy fejjel lefelé építették be a légzsákpárnát –, és ujjnyom-szenzor is van, amivel azonosítható a használó, nem kell kulcs vagy párosított telefon a Kia EV6 használatához. Természetesen már vezetéknélküli telefoncsatlakoztatást kínál a fedélzeti rendszer, amelyet távoli frissítéssel lehet naprakészen tartani. Új még a digitális belső tükör és javítottak a fel-a-fejjel kijelző képén is.

Fotó: Kia

A gyári navigáció már képes a központi kijelzőn megjelenő kameraképre pontosan rárajzolni, merre kell haladni az adott útkereszteződésben. Érdekes újdonság a gyári kiegészítők között a ledöntött hátsó ülések és a csomagtér felületét kitöltő felfújható matrac, amelyhez már csak ágynemű-garnitúra kell, és kész is a 2 személyes hálószoba. Természetesen a gyári adapterrel továbbra is használható elektromos gépek üzemeltetésére az akkumulátor, ami nagy segítség tud lenni kempingezésnél.

Fotó: Kia

A 77,4 kWh kapacitású akkumulátor helyett már 84 kWh kapacitású telepet kínálnak a Kia EV6-hoz, amivel 475-ről 494 km-re növekedett a szabványos hatótávolság. Fontos újdonság még, hogy az új telep már 350 kW-os villámtöltést tud kezelni, amivel 18 perc alatt elvégezhető a 10-80% töltés. A hajtómotorok változatlan teljesítmény mellett csendesebbek lettek, az FSD frekvencia-érzékeny lengéscsillapítókkal javítják a komfortot. Dél-Koreában már júniusban megvásárolható lesz a felfrissített megjelenésű és technikájú Kia EV6, az indulóár 55,4 millió won. A főbb piacokat (Észak-Amerika, Európa) érintő változásokról a következő hetekben adnak közre információkat.