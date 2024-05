Dedikált ralipályát építettek a Mustang Mach-E Rally fejlesztéséhez

Fotó: Ford

Nem sokkal azt követően, hogy 2021-ben piacra dobták a Ford Mustang Mach-E villanyautót, a fejlesztést végző mérnökök elkezdtek a továbbfejlesztésen gondolkodni. Aztán 2022 egy reggelén feltették a kérdést a fejlesztés gyakorlati részét végző kollégáknak, hogy tudunk-e raliautós Mach-E-t építeni? Peter Schultz és Craig Migliori ez után fogott egy, a fejlesztéshez használt Mach-E GT prototípust, terepmintás abroncsokat tettek alá is kivitték azt a Michigan Proving Grounds tesztközpont földútjaira egy gyors körre. A gyors válasz az volt, hogy igen.

Fotó: Ford

A neheze csak ez után következett. Nem csak a felfüggesztést hangolták át, de az elektronikus hajtást is, ehhez pedig megismételhető mérésekre volt szükség. A Fordnál a terepjáró-képességekért felelős mérnök, Chris Berchin és az autó főmérnöke, Jay Kistler kidolgozták a tesztprogramot, amelyben szerepelt egy 800 km-es gyorsasági futás is – ez hétvégi használatot feltételezve 10 évnyi ralikrossz-használatnak felel meg. Ehhez szükség volt egy szűk és tempós fordulókkal tűzdelt földútra is, amelyet a civilben ralikrossz-versenyző Chris Berchin tapasztalatai alapján valósítottak meg tudományos alapossággal a Michigan Proving Grounds tesztközpontjában.

Fotó: Ford

Nem egyszerűen csak ráeresztették a földmunkagépeket a nem használt mezőre, előtte több ralikrossz-versenyt is meglátogattak, ahol több pilótát is megkérdeztek arról, milyen a jó ralipálya. Ezt követően a terepadottságokat is figyelembe véve számítógépen megtervezték a pontos útszakaszt, és digitális szimulációval győződtek meg arról, hogy az ottani száguldás megfelel a valós életben tapasztalható igénybevételnek. Ezt követően kialakították a pályát, és indulhatott a tesztelés. Annak köszönhetően, hogy házon belül – beszállító bevonása nélkül – zajlott a munka, sikerült leszorítani a költségeket, amit egy házon belüli díjjal honorált a Ford vezetősége.

Fotó: Ford

A Ford Mustang Mach-E Rally felfüggesztését 2,5 cm-rel emelték meg, egyedi rugókat és lengéscsillapítókat használnak. A fényes fehérre fényezett 19 colos felnikre Michelin CrossClimate2 abroncsokat szerelnek, alsó védőlemezek óvják a technikát a külső behatásoktól. A teljesítményleadást finomították, áthangolták a kipörgésgátlót és a MagneRide elektronikus lengéscsillapító-vezérlést. Kifejezetten a földúton száguldásra készült az új RallySport-üzemmód, ami lineáris motorreakciót biztosít gázadáskor, némi megcsúszást is enged és bekeményíti a lengéscsillapítókat, ami laza talajon jobb tapadást biztosít. Azt nem árulták el, hogy a Michigan Proving Grounds-on belüli új tesztpályát mire használják a jövőben...