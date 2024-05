Hazánkban készítették el az első, sorozatgyártású driftautót

Fotó: MYWAY Drift School

A drift szakágban a sofőr mellett a technika is sokat számít, ami sokak számára megnehezíti a belépést, azonban a MYWAY Drift School oktatói úgy vélték, ezen könnyen lehet segíteni. A tapasztalataik és némi gépészeti tudás segítségével tervezték és építették meg a kifejezetten driftelésre készített autót, amelynek most, 3 év tesztelést követően mutatkozott be a sorozatgyártású változata.

A hosszú és könnyű csőváz közepén kap helyet a technika és az utascella, a vezető közel ül a hátsó tengelyhez, ami egyfelől a tömegeloszlást javítja, másfelől az élményt is növeli – nem csak profi driftesek fogják gyilkolni a gépeket, de a drift-iskolában azon tanulnak majd a diákok is. Az egyszerűség kedvéért nagy köbcentis V8-as szívómotort használnak – lényegében bármilyen, 90°-os hengerszögű erőforrás elfér az orrban –, amely nem olyan kényes, mint a kihegyezett turbómotorok; a könnyű súly miatt így is remekül lehet kontrollálni az autót. Az eddigi példányokban 300 lóerős BMW-blokkot használnak, amihez 780 kg-os saját tömeg tartozik, de lehetőség van Ford, Toyota (Lexus), GM satöbbi blokk beépítésére is, hely van elég.

Az IIWII karosszéria helyett pár szemrevaló műanyag burkolatot kapott, amelyek a Wizoo7 néven alkotó ausztrál David Williams alkotásai, ezek egyfelől autóhoz teszik hasonlatossá a konstrukciót, másfelől hirdetéseknek-rajtszámoknak biztosítanak helyet. A MYWAY Drift School tervei között szerepel egy olyan nemzetközi driftbajnokság megszervezése, amelynél egyforma technikával – tehát azonos motorokkal szerelt IIWII versenyautókkal – indulnak a versenyzők.