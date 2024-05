Nincs nála olcsóbb nagy családi SUV, és már a külseje miatt sem kell szégyenkezni - MG HS 1.5 T-GDi Automata Luxury teszt

Hátul szintén hatalmas a láb- és fejtér is (utóbbi az üvegtető ellenére), a kardánalagút alig türemkedik be. Kár, hogy viszonylag magas a padló, az ülőpad pedig nem tologatható sínen, viszont legalább a háttámlája dőlésszöge állítható. Talán csak nyomdahiba, hogy a modellfrissítéssel vesztett 15 litert a csomagtartó, most elvileg 448 literes, ami ebben a kategóriában kicsinek számít, de a valóságban egy átlagos családnak nincs szüksége többre, pláne úgy, hogy pótkerék híján még a padló alatti üregbe is sokat lehet pakolni. Luxury felszereltséghez elektromos csomagtérajtó-mozgatás is jár, a menüből még azt is be lehet állítani, hogy az ajtó milyen magasra nyíljon fel.

Papíron csak 448 literes, de a padló alá is sokat lehet pakolni

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A perforált bőrrel borított, formázott, alul lapos kormány és az alumínium pedálszett egy sportautóban is megállná a helyét, a szélső kerek légbeömlők úgy tűnnek, mintha a Mercedes kompakt modelljeiből lennének átemelve, az automata váltó előválasztó karja pedig BMW-s. Alapáron jár a 12,3 colos, digitális műszerfal és a 10,1 colos érintőképernyő, amelynek újak az ikonjai és a ráncfelvarrás során a hardvere is erősödött.

Két felnőtt is kényelmesen elfér a hátsó üléseken, de a fejtámlával egybeépített első ülések rontják a kilátásukat

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Sajnos ebből nem sokat éreztem az együtt töltött napok alatt, indításkor továbbra is lassan ébred fel, a parancsokra meg

kis késéssel reagál a menürendszer, amely egyszerű felépítése és grafikája ellenére is nehézkesen használható.

Pedig fizikai gombjai is vannak (jó mélyen),de például a klímavezérlésből csak a ventilátorsebesség kapott külön gombot, ezért a hőmérsékletet, a légbefúvás irányát és még az ülésfűtést is lehetetlenül apró ikonokkal, a menüben kell beállítani.

Milyen vezetni?

Az óriási autóhoz kicsinek tűnnek a 18 colos keréktárcsák, a féktárcsák is parányiak

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A HS menettulajdonságai hozzák az elvárhatót szinte minden területen: a kissé érzéketlen kormány közepesen pontos és nincs túlszervózva, az elöl és hátul is független, passzív csillapítású

futóművet a kényelemre hangolták, ami rossz minőségű úton kifejezetten előnyös,

nagy tempónál viszont nagyobbat billen kanyarban a karosszéria, mint amekkorát várna az ember. Annyira nem puha és libegős a nagy MG, mint egy Citroën C5 Aircross, de agilitásban messze le van maradva egy Ford Kugától vagy Seat Atecától. Ezzel persze semmi gond nincs, az olcsó SUV-ok vásárlói ritkán neveznek szlalomversenyre, a családi csapatszállító funkciónak pedig tökéletesen megfelel a csendesen ringatózó HS is, annál is inkább, mert tele van asszisztens rendszerekkel és a töréstesztjére általános biztonságára is 5 csillagos minősítést kapott az EuroNCAP-től.