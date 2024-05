Személyre szabott közösségi közlekedést fejlesztő startupba fektetett a Suzuki

Fotó: Glydways

A repülőautókat kínáló SkyDrive után most a személyre szabott közösségi közlekedést fejlesztő Glydways nevű startupba fektetett be a Suzuki. A kaliforniai cég ötlete alapján kis méretű, külön úthálózatot használó önjáró elektromos járművekkel valósítanák meg az egyéni igényekhez igazodó közösségi közlekedést, amely a jelenlegi USA-beli rendszernél több ügyfelet vonz majd, így gazdaságosabban üzemeltethető lehet. A tényleges személyszállítást végző járművek megépítésében segít a Suzuki a Glydways-nek, a sajtóközleményben nincs arról szó, mikor mutatják be a jelenlegi Glydcar utódaként készülő potenciális önjáró buszt.