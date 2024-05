Újra saját néven kínál autót Malcolm Bricklin

Fotó: Visionary Vehicles

A 70-es években a DeLorean DMC-12-höz hasonló karriert futott be a Bricklin SV-1-es, nem élt fel a sportos megjelenéséhez – a szűk első légbeömlő miatt hűtési problémák jelentkeztek, ha nagyon sietett a sofőr –, és a nagyvonalú állami támogatások ellenére gyorsan becsődölt a projekt. Az ötletgazda Malcolm Bricklin autókereskedőként vitte sokra, ő alapította meg a Subaru of America céget, majd ő kezdte a Yugo-k északi-amerikai forgalmazását is – utóbbi vállalkozásból még időben, a délszláv háború kitörése előtt kiszállt.

Fotó: Visionary Vehicles

Az idén 85 éves Malcolm Bricklin újra saját néven próbálkozik autógyártással, a Visionary Vehicles nevű cégén keresztül akarja piacra dobni a Bricklin EV3-ast, amely egy akkumulátoros-elektromos hajtású, zárt karosszériás háromkerekű. Feltűnő a megjelenés, amellyel kapcsolatban még azt is írják, hogy legkésőbb 50 000 példányonként változik majd, hogy magasan tartsák a már legyártott példányok értékét. Az utasteret 193 cm magas emberekre tervezték, fel-a-fejjel kijelző is lehet a fedélzeten, az elektromos rendszer távoli frissítéssel tartható naprakészen.

Fotó: Visionary Vehicles

A weboldalon 28 980 és 39 980 dolláros indulóárról írnak, de van néhány nagyon fontos megválaszolatlan kérdés. Például a „442 km-t meghaladó” hatótávolságon kívül semmilyen számot nem közöltek a műszaki adatokról, de még a felszereltségek tartalmát se közölték. Ezen kívül még arról sem ír a Visionary Vehicles, hogy a Bricklin EV3-as mikor lesz megvásárolható.