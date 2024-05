Újraindult a Lada izsnyevszki gyára

Fotó: AutoVAZ

A Lada Vesta gyártása az izsnyevszki autógyárban indult, ami jelentős logisztikai terheket okozott, hiszen a beszállítók jelentős része Togliattiban maradt, ezért aztán a koronavírus miatti leállást kihasználva jelentős költséggel áttelepítették a gyártósort a fő telephelyre. Aztán észbe kapott a tulajdonos orosz állam, hogy munkát kéne adni az izsnyevszki gyárban dolgozóknak is, ezért megkezdték a Lada Largus gyártásának áttelepítését Togliattiból Izsnyevszkbe. Miközben kézműves módszerekkel pár villanyautót is összedobtak, jelentős költséggel mintegy 1200 munkagépet telepítettek át 2023. szeptembere-2024. januárja között Izsnyevszkbe, ahol mostanáig tartott a gépsor beüzemelése, és május 15-én ünnepélyes keretek között újraindult a Lada Largus – a 2006-ban piacra dobott első Dacia Logan MCV mai változata, amelyet idő közben már a Lada saját 1,6-os motorja mozgat – sorozatgyártása. A présüzemben egyelőre kisebb méretű elemeket nyomnak, az oldalfalak-padló még Togliattiból jön, de pár hónapon belül már minden karosszériaelemet helyben készítenek majd. Idén még 50 000 Largus gyártását tervezik Izsnyevszkben, ezek között lesz már a futószalagon összerakott e-Largus villanyautó is.

Togliattiban a Largus helyén fogják gyártani a 25 cm-rel megnyújtott Lada Vesta Aura nevű, kifejezetten az orosz állami hivatalok számára fejlesztett személyautót, illetve 2026 elején akarják elindítani itt a Vesta alapjára épülő szabadidő-autó gyártását.