Üzemanyagok Magyarországon: ma ezek közül választhat

Fotó: Erik Mclean / Unsplash / https://unsplash.com/photos/person-holding-black-corded-device-VtHK0R6sARg

A hazai jogszabály a 95-ös benzin esetében a bioetanol-arány részcélját 6,1 energiaszázalékban határozza meg. A biokomponensként jellemzően hozzáadott bioetanol fűtőértéke harmadával alacsonyabb, mint a benziné. Ezért a 6,1 energiaszázaléknyi bioetanol kb. 9 térfogatszázaléknak felel meg, vagyis még 1 százalékponttal ez is az előírt határérték alatt marad. Grád Ottó, a Magyar Ásványiolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára szerint a legfeljebb 10 százalékos bioarányt nemcsak bioetanol (etil-alkohol) bekeverésével érik el az olajtársaságok, hanem bioetanolból előállított ETBE (etil-tercier-butil-éter) használatával is. Utóbbiról azt kell tudni, hogy oktánszámnövelő, és még akkor fejlesztették ki az üzemanyaggyártók, amikor át kellett térni az ólommentes benzinre (ez az EU-ban 2000-ben, Magyarországon 2004-ben következett be).

E10-es benzinnel csak olyan járművek üzemeltethetők, amelyek a gyártójuk szerint alkalmasak rá. Ha a használati utasítás nem tartalmazza ezt az információt, akkor tájékozódni lehet a forgalmazónál, az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) honlapján. A szakértők szerint

az E10 biztonságos üzemanyag, amely az utakon futó benzines autók döntő többségével kompatibilis,

a 20 évnél fiatalabbakkal szinte biztosan, bár például a Volkswagen-konszern TSI és TFSI motoros autói csak 2007/2008 után. Jellemzően az Euro 3-asnál rosszabb környezetvédelmi besorolású, 24 éves vagy idősebb autók nem használhatóak tartósan E10 benzinnel, ami azt jelenti, hogy a magyarországi autópark negyede-ötöde lehet érintett.

Az E85 (bioetanol) forgalmazása 2007-ben kezdődött Magyarországon, de négy év után ellehetetlenült a forgalmazása

Fotó: Fotó: Nógrádi Attila [origo]

Fontos tudni, hogy a 100-as oktánszámú benzinek jellemzően 2020 után is megmaradtak E5-ösnek (kivéve Orlen, ahol ez is E10-es), azaz fele annyi etanolt tartalmaznak, mint a 95-ösök. Emiatt kisebb a vízmegkötő képességük, kevésbé támadják meg a gumi alkatrészeket és tovább eltarthatók. Grád Ottó szerint a régebbi autók tulajdonosainak – ha főként 95-öst tankolnak – alkalmanként érdemes teletankolni a magasabb oktánszámú, kisebb etanoltartalmú prémium benzinből is. Kerti gépekbe, ritkán használt, alkalmasint hónapokig álló járműbe (pl. veteránok) pedig kizárólag az E5-ös benzineket ajánlja. Ma már kaphatók olyan adalékok, amelyek gátolják a korróziót és stabilizálják az etanollal kevert benzin szerkezetét, így megakadályozható, hogy a hosszú ideig nem használt járművek tankjában megkocsonyásodjon az üzemanyag és nehezen eltávolítható gyantás lerakódás alakuljon ki.

A sima E10-es benzin és B7-es gázolaj eltarthatósági ideje csak hat hónap,

a prémium üzemanyagoké azonban két év. A magyarországi üzemanyagok ára az elmúlt hetekben a régiós átlag szintjére csökkent, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter két hetet adott a MÁSZ tagjainak, hogy önkéntesen csökkentsék az üzemanyagáraikat.

E85: négy éven át lehetett spórolni a zöld üzemanyaggal Sokan emlékeznek még az E85-ös jelzésű üzemanyagra, amely 70-85 térfogatszázalék bioetanolból, és 30-15 százalék benzinből állt. A forgalmazása 2007-ben kezdődött Magyarországon, az E85-ös gyors ütemben vált egyre népszerűbbé, hiszen literenként csaknem 100 forinttal volt olcsóbb a 95-ös benzinnél, így az átalakítás 50 ezer forintos költsége hamar, 5-10 ezer kilométer alatt megtérülhetett. Aztán 2011 augusztusában megszűnt a jövedékiadó-mentesség, és először 40, majd év végén 70 forint adót vetettek ki literenként az E85 alkoholtartalmára. A 2011 végi jövedékiadó-emelés literenként bruttó 90 forintos áremelkedést hozott, ami szinte teljesen ellehetetlenítette a hazai E85-kereskedelmet, a drágulással ugyanis eltűnt a bioetanol árelőnye, ezért sokan visszaálltak a tisztán benzinüzemre, és a „zöld üzemanyaggal" közlekedő autósok több tízezresre becsült tábora néhány ezresre apadt. Végül az E85-ös üzemanyag forgalmazása 2016-ban szűnt meg Magyarországon.

2. Ami egyre kisebb az igény: gázolaj (átlagár: 612 Ft/l)