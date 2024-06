Hollandiában fenntartható kempingautót készítettek az ID.Buzz alapján

Fotó: Ventje

A Volkswagen nem készít kempingautót az ID.Buzz alapján, helyette a plug-in hibrid hajtású Californiát kínálja az ügyfeleknek. Azonban a holland Ventje példája szerint igenis remek kempingautó-alap az akkumulátoros-elektromos busz, meg is csinálták az eVentje modelljüket. A beltér átalakításához csak természetes/környezetbarát forrásból származó anyagokat használtak, és arra is figyeltek, hogy számos konnektor és USB-töltési lehetőség legyen a lakótérben.

Fotó: Ventje

A bal oldalfal mellett tárolók, hátul a konyha található, utóbbi kívülről és bentről is hozzáférhető. Az ülőgarnitúra lehet 4 személyes társalgó, L alakú kanapé vagy 2x1,4 méteres ágy is, ugyanekkora ágy van a felnyitható tető alatt. Az ülések részben kivehetőek, az autón kívül is használhatóak. Az eVentje indulóára 95 000 euró – az alapot jelentő ID.Buzz indulóára Hollandiában 56 990 euró –, a hatótávolság a nagyobb méret és tömeg miatt a szabványos 424 helyett nagyjából 375 km.