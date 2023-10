Sydney Sweeney a főszereplő az Anyone But You című romantikus vígjátékban, amihez megérkezett az első trailer. A színésznő az Eufória című sorozatban mutatott meztelenkedésével vált világhírűvé, új filmje előzetese pedig biztos ami biztos, a mellei mellett a fenekét is látni engedi. Will Gluck rendezése, amiben szerepel még Glen Powell is, december 22-én érkezik az amerikai mozikba.