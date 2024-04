Elképzelhetetlen luxust tükröznek a világ legdrágább lakóépületei

A világ leggazdagabb emberei akkor is méltó környezetre vágynak, amikor hazaérnek. Egyúttal azt szeretnék, hogy otthonuk is megtestesítse a gazdagságukat. A világ legdrágább lakóépületei elképesztő értékeket képviselnek, ezeknek a luxusingatlanoknak az ára csillagászati magasságokat ér el. Olyannyira igaz ez, hogy a Forbes listájának utolsó helyén szereplő otthon is minimum húszszor többe kerül, mint a legdrágább Magyarországon elérhető luxusvilla.

A világ legdrágább házai között megtalálható több olyan luxusingatlan, amelynek ára több milliárd, de legalábbis több százmillió dollár. Ezek az épületek egyedülállóan különlegesek, valódi műalkotások.

1. Buckingham Palota - Nagy-Britannia, London ( 4,9 milliárd dollár)

Az eredetileg 1703-ban épült palota az idők során számos felújításon és bővítésen esett át, ezeknek köszönhető mostani neoklasszikus pompája. A palotához hatalmas parkok tartoznak, emellett pazar dísztermekkel, lenyűgöző művészeti gyűjteménnyel és pazar szertartási terekkel büszkélkedhet.

2. Antilia - India, Mumbai (2 milliárd dollár)

Az Antilia, egy 27 emeletes felhőkarcoló Mumbaiban, amelyet Mukesh Ambani, India egyik leggazdagabb embere birtokol. Ez a modern építészeti csoda luxus kényelmi szolgáltatásokkal, köztük három helikopter-leszállóval, 168 autóbeállós garázzsal, több úszómedencével, színházzal és hókamrával rendelkezik. A felhőkarcoló teljes alapterülete több mint 400 ezer négyzetméter, magassága 173 méter.

3. Villa Léopolda - Franciaország, Villefranche-sur-Mer (750 millió dollár)

A Francia riviérán, Villefranche-sur-Merben található Villa Leopolda egy csodás villa gazdag történelemmel. Az eredetileg II. Lipót belga király tulajdonában lévő villa az uralkodó szeretője, Caroline Lacroix számára épült, majd az első világháború alatt katonai kórházként szolgált. Az 1920-as években Ogden Codman Jr. amerikai építész neopalladiánus remekművé alakította át. A villa ma múzeumszerű műalkotásairól, Renzo Mongiardino és Mica Ertegün által tervezett pazar belső tereiről, valamint a hatalmas, 50 hektáros parkjáról ismert, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a Földközi-tengerre.

4. Villa Les Cedres - Franciaország, Saint-Jean-Cap-Ferrat (450 millió dollár)

A francia Riviérán található Villa Les Cèdres szintén gazdag történelmi múlttal rendelkező fényűző birtok. Az 1830-ban épült épületet 1904-ben vásárolta meg II. Lipót belga király, felújíttatta, és "Les Cèdres"-nek nevezte el. A 18 ezer négyzetméteres villában 14 hálószoba, egy nagy könyvtár ritka könyvekkel és egy bálterem található. Az ingatlan története során több neves tulajdonos birtokában volt, a tulajdonosai között szerepelt a Marnier-Lapostolle család, a Grand Marnier likőr megalkotója, majd később Davide Campari-Milano olasz szeszgyáros vásárolta meg.

5. Les Palais Bulles - Franciaország, Théoule-sur-Mer (420 millió dollár)

A "Bubble Palace" néven is ismert Les Palais Bulles Cannes közelében található. Az Antti Lovag magyar építész által tervezett, és 1989-ben elkészült palotát eredetileg Pierre Bernard francia iparművész számára építették. Később a neves divattervező, Pierre Cardin vásárolta meg nyaralónak. A rezidencia futurisztikus, buborékszerű kialakítású, egymásba nyíló szobákkal, terasszal és panorámás kilátással a tengerre. A rezidencia egy fogadóteremből, egy panorámás társalgóból, egy 500 férőhelyes szabadtéri amfiteátrumból, 10 hálószobából, valamint több úszómedencéből és vízesésből áll. Minden szobát különböző művészek egyedileg díszítették, ezzel is növelve az ingatlan egyedi és művészi jellegét.