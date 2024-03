Egy férfi az interneten keresett szeretőt, mire egy nő meg akarta ölni

Az egykori szeretője egyre hevesebben kezdte zaklatni, folyamatosan a tudtára adta, hogy figyeli, akár otthon van, akár a szervizben, majd a férfi új barátnőjét is célba vette: megalázó és lealacsonyító üzenetekkel bombázta, végigkarcolta az autóját, betört a lakásába és szétvagdosta a ruháit, végül pedig felgyújtotta az otthonát, a tűzben a nő háziállatai is odavesztek.

Idővel pedig a férfi egykori feleségét és a gyerekeit is fenyegetni kezdte.

A szerelő pedig teljesen tehetetlen volt, olyannyira, hogy kifejezetten bosszantó nézni, ahogyan a helyzet egyre inkább kiélesedik, a férfi pedig teljesen cselekvésképtelen, még a legalapvetőbb biztonsági óvintézkedéseket is alig teszi meg és a rendőrség is sokáig képtelen volt mit kezdeni az üggyel, annál is inkább, mert a zaklató nőt soha, senki nem látta már hosszú hónapok óta, eltűntként tartották nyilván, így lényegében egy kísértetet üldöztek.