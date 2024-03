Tudomány, filozófia és borzongás

A cselekmény az 1960-as évekbeli Kínában indul, ahol a kommunisták szemében mindenki ellenségnek számított, aki nem a párt hivatalos álláspontját hirdette. Az akkor fiatal kislány, Ye Wenjie – akinek karakterét Zine Tseng mindvégig rendkívül meggyőzően kelti életre – szemtanúja lesz, ahogy a rendszer hívei brutálisan agyonverik édesapját, aki fizikusként relativitáselméletet és egyéb égbe kiáltó, imperialista tanokat tanított, ráadásul még Isten létezését sem volt hajlandó egyértelműen megtagadni.

Az édesanya – az életben maradás reményében – a kommunisták oldalára áll, a lány pedig munkatáborba, majd – figyelemre méltó asztrofizikai ismereteinek köszönhetően – egy titkos, űrkutatással foglalkozó katonai kutatóbázisra kerül. Itt indul el azon az úton, amely később az egész emberiség sorsát megpecsételheti.

Eközben a mi jelenünkben, 2024-ben a világegyetem működését firtató tudósok sorsát is nyomon követhetjük. Kutatásaik sorra csődöt mondanak. Többen közülük abbahagyják a munkát, vagy öngyilkosságot követnek el. Öten közülük – akiket régi ismeretség köt egymáshoz – kiemelt szerepet játszanak a történetben. Az öt egykori oxfordi diákot Eiza González, Jess Hong, John Bradley, Jovan Adepo és Alex Sharp kelti életre. Egy nyomozó (Benedict Wong) segítségével nekik kell a rejtély végére járniuk, miközben átvitt értelemben és szó szerint is viharfellegek, misztikus természeti jelenségek borítják sötétségbe az eget. Mindeközben egy titokzatos, VR technológiát idéző sisak is felbukkan, amely egy másik világba repíti azokat, akik felöltik. Ebben a túlságosan is valóságosnak érzékelhető világban a cél egy halálra ítélt civilizáció megmentése egy rejtélyes erő pusztításától.