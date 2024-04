Ha valaki nem tudta, mi a pénzeső, most megtudhatja

A filmben pedig a legtöbb kisember célja az lesz, hogy ne a Wall Street nagymenői tegyék zsebre a nyereséget. Most az egyszer ne így legyen. Épp ezért elindul egy mozgalom, és senki nem ad el semmit. Sőt, vásárolnak, egyre többen vásárolnak. A film nagyon izgalmasan ábrázolja azt a pszichológiai folyamatot, amikor egyre több ember annak ellenére, hogy nagyon sok veszteni valója van, megmakacsolja magát.

Hiába mondják azt a piac törvényei, hogy be kell indulnia az eladási hullámnak, hiába tesznek meg mindent a tőzsdecápák, a kisemberek csak azért se adják el a részvényeket.

Pénzeső

Fotó: HBO Max

Az ügy a kongresszus elé is kerül, Keith Gill-t ki is hallgatják, mert felmerül a kartellgyanú és a bennfentes információkkal való visszaélés is, de nem tudnak semmit se tenni. Kevés ilyen eset ismert, de ezt a valós alapokon nyugvó történetet hiteles színészi játékkal, ügyesen adagolt információkkal, jó dramaturgiai érzékkel, és krimikre jellemző feszültségteremtési képességgel mesélték el az alkotók. Nem sok ilyen eset ismert, de a mesebeli legkisebb szegény fiú néha tényleg elnyerheti a fele királyságot. Ebben az esetben kitartás kellett hozzá.