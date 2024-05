Titáni küzdelem a mesterséges intelligenciával

A történet annak ellenére, hogy egyáltalán nem bővelkedik váratlan fordulatokban, és több korábbi hasonló témájú filmet is megidéz – így a nem olyan rég bemutatott Az alkotót, illetve A holnap határát és a Szárnyas fejvadászt is eszünkbe juttathatja – kiszámíthatósága mellett mégis képes megragadni a figyelmet. Nemcsak a számítógépes játékokat, azok közül pedig leginkább a Titanfallt életre keltő látványvilágával, de a bizalom, a bűntudat, az identitáskeresés témáinak boncolgatásával is. Az Atlas az emberek és robotok, Isten teremtményeinek és a mesterséges intelligencia alkotásainak kapcsolatát, együttélését vizsgálva a fent említett örök érzelmeket és etikai dilemmákat is felvillantja, némi szarkasztikus humorral megfűszerezve.

Az Atlas renegát robotját Simu Liu kelti életre

Fotó: themoviedb.org

Emberek és gépek kapcsolata

A Törésvonal és a Rampage-Tombolás direktora, Brad Peyton által rendezett film főszereplője, Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), egy kiemelkedő képességű, briliáns elméjű, ugyanakkor ember- és mesterséges intelligencia gyűlölő adatelemző. Neve beszédes: egyszerre idézi meg a görög mitológiából ismert titán, Atlasz figuráját, akinek a lázadása miatti büntetésként az egész Földet vállán kell cipelnie, illetve a nyájáért élő, áldozatkész „jó pásztor” (angolul shepherd) alakját. És valóban, Atlas Shepherd gyermekkora óta súlyos terhet visel a vállán, így a hirtelen rászakadó küldetés közben – az emberiséget kell megmentenie egy fellázadt egykori háztartási robot támadásától – saját magát is le kell győznie.

Az emberiség elpusztítására törekvő, renegát géphez ugyanis különleges kötelék fűzi.

Az emberekkel és a gépekkel szemben egyaránt bizalmatlan Atlasnak – akinek karakterét Jennifer Lopez hitelesen és energikusan alakítja – meg kell tanulnia bízni és kötődni ahhoz, hogy sikeresen teljesíthesse küldetését. Mind az emberekkel, mind a mesterséges intelligenciával együtt kell működnie, miközben önmagát, saját emberi gyarlóságát is el kell fogadnia. Meg kell változtatnia a világról és az emberiségről alkotott képét. Ebben hatalmas segítségére van a Smith nevű, mecha-szerű páncélrobot, aki képes lerombolni a nő által emelt falakat. Ahogy Atlas egyre jobban megnyílik Smith előtt, úgy egyre inkább feldolgozza korábbi traumáit is, a teljes bizalom kialakulásakor létrejövő kapcsolódás által pedig – erősségeiket, készségeiket egyesítve – mindenkinél erősebbé válnak.

Kettejük kapcsolata tehát felfogható egyfajta tanmeseként is arról, hogyan is kellene működnie ember és mesterséges intelligencia kettősének.

Az Atlas futurisztikus látványvilága

Együtt küzdenek az emberiség elpusztítására törekvő, olykor a legendás Terminátort is idéző renegát terrorista robot, Harlan (Simu Liu) és annak halálosztó jobbkeze, Casca (Abraham Popoola) ellen.

Maga a küzdelem rendkívül akciódús, néha kicsit talán túlságosan is felpörgetett, nehezen követhető, ami olykor, főleg a befejezésnél, kissé kaotikussá teszi.

A látványos, futurisztikus világot idéző animációk viszont igazán figyelemre méltóan lebilincselőre sikerültek.

Összességében tehát – annak ellenére, hogy sok ismerős elemet fedezhetünk benne – nem csupán a dögös énekes és színésznő, Jennifer Lopez rajongói számára, de a sci-fi és az akció műfaj kedvelőinek is nyújt néhány emlékezetes pillanatot a most bemutatott film.