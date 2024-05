A Furiosa őrültebb, mint az előző Mad Max-film

Negyvenöt évvel a Furiosa: Történet a Mad Maxből előtt Mel Gibbson főszereplésével George Miller mindössze háromszázezer dollárból elkészített egy olyan bosszúfilmet, amely posztapokaliptikus környezetben játszódott, és amelyben a motoros bandák megfékezhetetlennek tűnő erőszakos tombolása élhetetlenné tette a vidéket. Az 1981-es második rész már úgy indul, hogy „a világ összeomlott, a városok felrobbantak, a fosztogatás és a rettegés forgószele dühöngött mindenütt. Ember embernek farkasává lett. Az országút maga volt a lidércnyomás. A legkegyetlenebbek közül is csak annak volt esélye a túlélésre, aki menni tudott, hogy rabolhasson. Az utakon féktelen bandák garázdálkodtak, akik ölni voltak képesek egy tank benzinért. Az egyszerű embereket elnyelte és tönkretette a pusztítás örvénye.” A második rész volt az, amely a Mad Max Saga látványvilágát megalapozta. Itt már megjelentek az igazán extravagáns öltözékek, a járgányok és a vasaknak nevezett teherautók is különös vad díszítő elemekkel voltak felszerelve.

Furiosa: Történet a Mad Maxből

Fotó: InterCom

Aztán 1985-ben George Miller a Mad Max 3. részébe belekevert egy posztapokaliptikus A legyek ura adaptációt, amelyben ráadásul Tina Turner játszotta a rosszat, a film pedig a nézők egyöntetű véleménye alapján rendkívül zavaros lett, vagy másként szólva zagyvaság.

Harminc évnek kellett eltelnie, hogy Miller újra a Mad Max folytatásába fogjon. Ekkor viszont már megfelelő mennyiségű büdzsé állt a rendelkezésére ahhoz, hogy megvalósítsa azt a látványvilágot, amelyet megálmodott.

Kifejezetten jó döntésnek bizonyult, hogy elhagyta a kesze-kusza történetet, és az akciókra helyezte a hangsúlyt.

A 2015-ös Mad Max: A harag útja egy igazán látványos, kaotikus őrület lett, a nézők és a kritika egyaránt imádta a filmet, jellemző, hogy Steven Soderbergh úgy nyilatkozott róla: kész csoda, hogy be tudták fejezni a filmet és nem a mai napig forgatják, meg az is, hogy nem halt bele több száz ember a forgatásba. Az Oceans-filmek rendezője arra utalhatott, hogy elképesztő kaszkadőrmutatványokkal volt tele a film. A 2015-ös rész sikerének ugyanaz a titka, mint a most moziba kerülő Furiosa: Történet a Mad Maxből című filmnek. Egyrészt régi vágású akciófilm ez, másrészt a posztapokaliptikus látványvilág megteremtésének nem tett rosszat a felhasznált a CGI-s animáció.