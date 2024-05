Rendesen lehet rettegni az új pszichothrilleren

Tisztességes iparos munka Renny Harlin legújabb rendezése, a Hívatlanok – Első fejezet. Nincs benne semmi, ami újdonságnak számítana egy pszichothriller esetében, a műfajra jellemző közhelyekkel apellál, mégis működik. Az emberek rettegnek a moziban, szépen adagolja a film azt a kevés információt, amit tudni lehet, a ritmusa is megfelelő, ráadásul a suspense, vagyis a feszültség fokozásáról mindent tud a rendező. A néző izgul, retteg is néha, azt kapja, amiért jött. Olyan ez a film, mint a gyorséttermek szerte a világon. Mindenhol ugyanaz a szendvics, ugyanolyan az íze is. De a hatását illetően is olyan, mint a gyorséttermek kínálata. Amilyen gyorsan oltja az étvágyat, olyan gyorsan meg is lehet éhezni tőle. Itt is ez történik, amint kijön az ember a moziból, már nézné is a következőt, vagy legalább ennek a filmnek a folytatását, ám film helyett itt is inkább marad feszültség fokozása, a következő részre várni kell őszig. A trilógia befejező darabja pedig jövő év elején kerül a mozikba.

Hívatlanok – Első fejezet

Fotó: ADS Service Kft.

A Hívatlanok – Első fejezet a rettegés érzéséről szól

A 2008-ban készült Hívatlanok (The Strangers) remake-je a Hívatlanok – Első fejezet. Ott Liv Tyler és Scott Speedman alakítja Kristen és James figuráját, az idei verzióban Madelaine Petsch és Froy Gutierrez játssza a két főszereplőt, akiknek a nevük is megváltozott Mayára és Ryanre. Az eredetiben egy esküvőről hazafelé a férfi családjának nyaralójában szállnak meg a fiatalok, a mostaniban a nő új munkája miatt utaznak Oregonba. Az új verzióban a ház, ahol megtámadják őket egy bérlemény, mert amikor megállnak ebédelni egy étteremben, az autójuk nem indul újra. Azt éreztetik az alkotók, hogy ez nem véletlen. Mintha mindenki azt akarná, hogy aludjanak csak az erdei házban. Az is különbség a két film között, hogy míg az eredetiben az idő nagy részében a házban rettegnek a hősök, addig most a rettegés felét az erdőben élik meg.

Fotó: ADS Service Kft.

Míg a 2008-as verzióban egy sikertelen eljegyzés utáni rossz hangulatban vannak a fiatalok, addig a 2024-esben éppen hogy nagyon is jól érzik magukat egymással. Még a csendes erdei ház is inkább romantikussá válik szemükben, mint félelmetessé, egészen addig, míg dörömbölnek az ajtón. Bryan Bertino, aki az első rész rendezője és forgatókönyvírója is volt, remek érzékkel nyúlt a valós alapokon nyugvó történethez.

Ha semmire nem emlékszik az ember a 2008-as filmből, egyetlen mondatot biztosan idézni tud, mégpedig azt, ami az éktelen dörömbölés után elhangzik: itt van Tamara?

Mivel a verandán kiégett a lámpa, a kamaszlány arcát, aki Tamarát keresi, nem lehet látni. A jelenet kettőssége az, hogy nem szokott félni az ember soványka kamaszlányoktól, másrészt a ködbe és félhomályba burkolódzó, az ajtón többször bedörömbölő, mindig csak Tamarát kereső, majd a ködös erdőben eltűnő kamaszlány mégiscsak félelmetes lesz.