A Talpig férfi szerint a sebezhetőség gyengeség

A filmnek van egy másik szála is, amely kissé didaktikus megoldással éppen egy pénz nélküli fekete ember elleni összefogást mutat be. Az ő esetében is bizonytalan, hogy valójában kinek van igaza, de a két történet ott ér össze, hogy mindkettő esetében azt látjuk, hogy aki feladja, az elveszett, aki viszont farkasként küzd, az nem fog elbukni az élet kegyetlen csataterén. A film furcsán közhelyes tanulsága az, hogy küzdelem nélkül nincsen győzelem, másrészről meg azt látjuk, hogy Croker azt is birtokolni akarja, ami már nem az övé, és ezzel óriásit hibázik.

Nagy hiányossága a sorozatnak, hogy nem igazán derül ki, miért is vált el az ingatlanmogul első feleségétől, egyáltalán, nagyon keveset tudunk meg a múltbéli eseményekről, így nem igazán érthetők sokszor a főszerepelők motivációi. Nem igazán érthető, ki mit és miért tesz, de az egészen biztos, hogy kétféle embertípust ábrázol a film. Az egyik odateszi magát, és küzd azért, amit fontosnak tart, a másik pedig másoktól várja, hogy boldoggá tegyék. A film furcsa csavarja az, hogy az ingatlanmogul bukását az okozza, hogy nem zárta le megfelelően az első feleségével a kapcsolatát. Úgy tűnik, lelkileg még kötődik hozzá, így viszont sebezhető.

Akinek pedig felfedezik ebben a kőkemény világban a gyenge pontját, az könnyen el is bukhat. Ez látjuk itt is.

George Croker figurája olyan, mintha William Shakespeare írta volna. A jó hír az, hogy Jeff Daniels is úgy játssza. Mindettől függetlenül a film csak 18 éven felülieknek ajánlható, mert „merevedő péniszt” mutat, ami egyrészt pornográf tartalom, másrészt teljesen felesleges, öncélú és semmit nem rak hozzá a történethez. Az Egyesült Királyságban a nézők rendesen kiakadtak az említett jeleneten, annyira, hogy a brit kormány állítólag új jogszabályon töri a fejét, amely bírságolná és korlátozná a streamelőket az Egyesült Királyságban, ha megszegik a szabályokat.

