A Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) program rendezi meg június 12. és 15. között Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban a Magyar Mozgókép Fesztivált, amelyen játékfilm, tévéfilm, egész estés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, kisjátékfilm, egész estés animáció, rövid animáció és tévésorozat kategóriákban adják át a Magyar Mozgókép Díjakat. A jelöléseket február 28-ig várják - áll a szervezők keddi közleményében.

A versenybe azok az alkotások nevezhetők, amelyek 2023. március 1. és 2024. február 28. között moziforgalmazásba, televíziós sugárzásba vagy streaming szolgáltató által vetítésre kerültek, vagy nemzetközi filmfesztiválon versenyben vagy meghívott alkotásként szerepeltek, valamint amelyek 2024. június 12. és 15. között a Magyar Mozgókép Fesztiválon debütálnak.

A nevezést a film producere vagy rendezője nyújthatja be, egy alkotó több filmet is nevezhet. Minden olyan magyar mozgóképes alkotással részt lehet venni, amely állami támogatásból vagy független produkcióként jött létre, megfelel a kiírás feltételeinek és nem nevezték korábban a Magyar Mozgókép Díjakra.

A szakmai előzsűri február 28. és március 28. között választja ki a versenyben induló alkotásokat és határozza meg, hogy milyen egyedi alkotói kategóriákban versenyeznek. Az előzsűri munkáját kategóriánként a Magyar Filmakadémia szekcióiból megválasztott tagok végzik. A díjakról idén is öttagú szakmai zsűri dönt, a zsűri tagjainak névsorát a szervezők a jelöltek bejelentésekor fogják nyilvánosságra hozni.

Azt a kategóriát, ahova ötnél kevesebb nevezés érkezik, a díjak elbírálásánál nem veszik figyelembe.

Részletes kiírás a Magyar Filmakadémia honlapján érhető el.

A tavalyi Magyar Mozgókép Díj átadásáról itt írtunk bővebben.