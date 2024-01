Magyarországon Schenk néven egy utánzatát is gyártották 1978 és 1996 között, a "magyar Playmobilt". Ezek minőségben, a figurák alakjában, funkciójában eltértek az eredetitől. Képen: A Playmobil Kalandos állatkert figurái a Playmobil standján a Nemzetközi Játékvásár előtt a németországi Nürnbergben 2024. január 29-én. A filmekkel, videojátékokkal és élményparkokkal is büszkélkedő játékcsalád idén ünnepli megalkotásának 50. évfordulóját Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP/Daniel Karmann