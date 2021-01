Az új litiumion-akkumulátorokat az izraeli StoreDot cég fejlesztette ki, és Kínában gyártotta először az Eve Energy. Az izraeli cég már gyártott extrém gyorsan töltődő telepeket telefonokba, drónokba, robogókba, valamint töltőket is, így csak idő kérdése volt, hogy mikor fog előrukkolni autókban is használható akkumulátor-változatokkal. Olyan nagy cégek fektettek be a vállalkozásba, mint a Daimler, a BP, a Samsung és a TDK, összesen több mint 130 millió dollár értékben.

Az elektromos autók legnagyobb hátránya a belső égésű motoros társaikhoz képest már nem az áruk, hanem a hatótávolságuk.

Sokan azért félnek lecserélni benzines autójukat. mert nem akarnak az autópályán hirtelen megállni az akkumulátor lemerülése következtében, vagy pedig órákon keresztül az autóban ülni, amíg az töltődik. Azonban az új akkumulátorral ezek a problémák megoldódnak, nem kell többé a hatótávolság miatt szorongnia senkinek, és a töltési idő betervezése sem igényel külön tervezést.

Az ilyen gyorsan töltődő akkumulátorokat eddig elképzelhetetlennek tartották, azonban az, hogy nem csupán néhány prototípust, hanem rögtön ezer darabot készítettek normál körülmények között, azt mutatja, hogy kereskedelmi forgalomba is kerülhet. Így akár három éven belül tömeggyártott termékek lehetnek.

Azt hozzá kell tenni, hogy ugyan az akkumulátorok feltöltődnek öt perc alatt, de nem a hagyományos töltővel, hanem sokkal nagyobb teljesítményűvel.

A jelenlegi töltési kapacitással a cég szerint, 2025-re öt perc alatt 100 mérföld hatótávolságot lehet beletölteni az autókba, ez nagyjából 160 km-nek felel meg.

A Pennsylvania-i Állami Egyetem egyik professzora egy másik technológiát fejlesztett ki, aminek segítségével 10 perc alatt tölthetők az akkumulátorok. Wang professzor szerint az akkumulátorok élettartama akkor elfogadható, ha legalább 500-szor fel lehet tölteni azokat, anélkül, hogy romlana a teljesítményük. Az általa kifejlesztett akkumulátoroknál ez a szám 2500, a StoreDot fejlesztésénél pedig 1000 töltési ciklus után esik a teljesítmény 80 százalékra. Tehát a kérdés többé nem az, hogy van-e megfelelő akkumulátor, hanem, hogy van-e megfelelő töltőkapacitás.