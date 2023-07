Az ügy előzménye, hogy a vállalat számlázási rendszerének karbantartását jelentette be a nyár közepén, a szezon legkritikusabb időszakában. A karbantartásra hivatkozva a cég június 26-án dolgozta fel a foglalások pénzügyi adatait, és ezt követően már nem fizette kis a szállásadóknak járó foglalási díjakat.

A cég többször módosította a saját magának adott határidőt a késedelem feldolgozására és az utalások teljesítésére ra a szállásadók fele, csakhogy a legutóbbi határidő is lejárt július 24-én. Ennek ellnére a foglalások ellenértékét még mindig nem látták a vendéglátók. Mindeközben a virtuális kártyás fizetési megoldást használó szállodák esetében fennakadás nélkül történik a fizetés - számol be a rendhagyó esetről a Spabook.

Csődközeli helyzetben a vállalat?

Az online fórumokon, szállásadói csoportokban egyre szaporodnak a kérdések és nem meglepő módon a rémhír gyanús elméletek is, sokan már egyenesen a Booking csődjét vizionálják és attól tartanak, hogy sosem kapják meg a pénzüket. Emlékezetes, hogy annak idején a Bónusz Brigád bedőlése is hasonló tünetekkel kezdődött, de a piaci helyzet most nagyon másképp néz ki, ez a szcenárió nem túl valószínű. Számos szállásadó már olyan hozzászólásokat ír, amelyek szerint a meglévő foglalásokat lemondatják a leendő vendégükkel és arra kérik, hogy foglaljon és fizessen privátban, a befizetett pénzét pedig majd várja ő vissza a Bookingtól. Ez senkinek sem szerencsés, és jelen helyzetben egyelőre nem is javallott lépés.

Miért nem fizet a Booking a szállásadóknak?

A portál összefoglalójában felidézi, hogy többféle fizetési megoldás közül lehet választani a partnerek részéről. Jelenleg azok érintettek a problémában, akik a Booking-ot bízták meg azzal, hogy előre szedje be a pénzt a vendégektől online fizetés útján, tehát a fizetés már nem a szálláshelyen történik meg.

Vannak, akik saját maguk fizettetik a vendéget érkezéskor, és utólag fizetik ki a Booking számára a jutalékot számla ellenében. A szállodák pedig úgynevezett virtuális kártyás fizetési megoldást alkalmaznak. A probléma azokat érinti, akik a teljes fizetést a Bookingon keresztül és átutalással oldják meg.

A június 28. és július 19. között kijelentkezett foglalások kifizetése 2023. július 24-ig fog megtörténni, egy kombinált fizetéssel. A megszokott fizetési ütemezés várhatóan 2023. július 27-ig visszaáll.

– közölte a Booking a saját felületén keresztül az érintett partnereivel.

A Booking.com azt állítja, hogy még június közepén felhívta minden partnerének a figyelmét, hogy a pénzügyi elektronikai rendszerükön frissítéseket és fejlesztéseket végzett július 1. és 11. között. Emiatt, ha a vendégek június 28-a után jelentkeztek ki a szállásról, akkor az ő foglalásuk összegét a Booking.com nem fizette ki a szokásos ütemben, hanem összegyűjtötte ezeket a pénzeket és az ígérete szerint július 24-én egy tételben kellett volna, hogy kifizesse a szálláshelyeknek.

Nincs egyértelmű kommunikáció

A probléma azonban ennél összetettebb, mert a szállásadók egy része semmiféle értesítést nem kapott a késedelemről, vagy ha mégis, a fizetés nem teljesült a cég által szabott határidőben, és azóta a vállalat hallgat az irányába. Ez különösen a nyári szezon közepén óriási arculcsapása a szálláadóknak.

Van olyan szállásadó, akinek már milliós nagyságrendben tartozik a Booking.

Ugyanakkor a virtuális kártyás levonások - ezt a nagyobb piaci szereplők alkalmazzák vendégeiknél - változatlanul működnek, és ezt magyarországi nagy szállodák részéről is megerősítették. Ez annyiban megnyugtató lehet, hogy a közvetítő portálnál fennálló probléma vélhetően valóban informatikai, és nem pénzügyi természetű.

Az viszont aggodalomra adhat okot, hogy egy néhány nappal ezelőtt egy holland lapnál megjelent cikk szerint a Booking továbbra is mindössze az informatikai fejlesztés nehézségeire hivatkozik a késedelem kapcsán, részleteket viszont nem közöl, pusztán azt az ígéretét, hogy július 27-től minden visszaáll a rendes kerékvágásba. De rögtön hozzátették: a visszafizetések, jutalékok és egyéb pénzügyi elszámollások teljesítése augusztus elejére húzódhat át.

Eközben a panaszok továbbra is százas nagyságrendben érkeznek a szállásadók részéről különösen Hollandiából, Lengyelországból, Németországból, Portugáliából, Belgiumból, de más államokból is.

