Egyre kedvezőbb előrejelzések jönnek a magyarországi infláció alakulásáról. A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi - keddi - kamatdöntő ülése után jelezte, hogy az év végére akár 7 százalék körüli szintre lassulhat a júniusban még 20 százalék feletti infláció. Ez pedig élénkülést hozhat a lakáshitel- és lakáspiacon egyaránt - derül ki az ingatlan.com és a cégcsoporthoz tartozó money.hu friss elemzéséből, amely szerint a bankok egyedi megoldásokkal is nyújtanak kedvezményeket a hitelfelvevőknek, és egyúttal ismerteti azt is, hogy mely településtípusokon hogyan alakult az eladó lakások iránti kereslet.

Hogyan alakul a lakáspiaci kereslet?

"Az idei évben az eladó használt lakások iránti érdeklődés csökkent, de voltak gyengébb és kedvezőbb időszakok. Június elején erősödött a kereslet, ám ez csak pár hétig tartott, utána alábbhagyott a lendület. Összességében az látszik, hogy az idei kereslet hátránya csökkent a múlt év azonos időszakához képest, de mivel a tavalyi kereslet is visszafogott volt, egyelőre nem beszélhetünk erős érdeklődésről" - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A fővárosban a kereslet az idén 17 százalékkal maradt el a tavalyitól, a vármegyeszékhelyeken 19 százalékos, a kisebb városokban pedig 21 százalékos volt a visszaesés, a községekben pedig 22 százalékos mínuszban voltak.

Milyen akciókkal találkozhatnak a lakáshitelesek?

"A lakásvásárlók nagyjából fele kölcsön segítségével vesz ingatlant. Számukra kedvező lehet a következő időszak, az inflációs nyomás enyhülésével a magyar jegybank lazíthat a monetáris feltételeken, azaz lejjebb mehetnek a kamatok, így a hitelek is olcsóbbá válhatnak. Extra lökést adhat a lakáshitel- és lakáspiacnak, hogy az év végével megszűnik a városokban lévő ingatlanokhoz igényelhető CSOK támogatás, az arra jogosultak egy része pedig igyekszik még kihasználni ezt a lehetőséget. A bankok jellemzően szeptember környékén jönnek majd az akciós ajánlatokkal, ezért ez az időszak több szempontból is érdekes lehet a lakásvásárlók számára - mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.