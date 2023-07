Az Európában és Észak-Amerikában idén nyáron jelentkező extrém hőhullám kapcsán a turizmusra gyakorolt hatás mellett a klímaváltozás egy másik vonatkozására is ráirányítja a figyelmet. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) és a New York-i Columbia Egyetem közös jelentése szerint az elmúlt öt évben több mint duplájára emelkedett azoknak a bírósági ügyeknek a száma, melyek összefüggésbe hozhatók a klímaváltozással.

A kutatók arra jutottak, hogy a vizsgált időszakban összesen 2180 ilyen per indult, 65 különböző joghatóság keretei között. Ezzel szemben 2017-ig még csak 884 ilyen esetet regisztráltak, 24 joghatóságban.

Bár továbbra is az Egyesült Államok dominál (1500 esettel), más országokban is jelentős növekedés tapasztalható. Az esetek nagyjából 17 százalékát fejlődő országokban regisztrálták. Utóbbiak körében kiemelkedő volt az esőerdőkben gazdag Brazília és Indonézia.

Noha az esetek nagyon különbözőek, az elmúlt években mérföldkőnek számított, amikor 2021-ben egy holland bíróság arra kötelezte a Shellt, hogy 2030-ig 45 százalékkal csökkentse a szén-dioxid-kibocsátását a 2019-es szinthez képest.

Az egyik legkülönlegesebb pert viszont idős svájci nők egy csoportja indította. Ők az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak, azt állítva, hogy a kormányuk nem tesz eleget a klímaváltozás ellen, ezzel pedig megsérti az emberi jogaikat.

A jelentésből kiderül, hogy sok esetben az úgynevezett „zöldre festés" miatt indítottak pert cégek ellen. Vagyis olyan esetekben, amikor azzal vádoltak meg egy vállalatot, hogy csak a felszínen vagy névlegesen tesz a klímaváltozás ellen, de ezt a tényleges tevékenysége nem tükrözi. Emellett számos olyan eljárás indult, amikor a felperesek nagyobb átláthatóságot követeltek a cégektől. Végül az sem ritka, hogy kormányok ellen indítanak eljárásokat, számon kérve azokat, hogy miért nem tesznek eleget a törvényekben vállalat kötelezettségeinek.

A szakértők elmondták, arra számítanak, hogy a következő években tovább fokozódnak majd a feszültségek, jogi értelemben is. Egyfelől ugyanis a vállalatok igyekeznek majd védeni a saját pozícióikat, másfelől viszont a klímaváltozás által leginkább érintett sérülékeny csoportok világszerte erőteljesebben léphetnek fel a bíróságokon.

A jelentésből az is kiderül, hogy egyre több az olyan peres ügy, amelyben a fiatalok központi szerepet játszanak. A kutatás 34 olyan esetet regisztrált, amelyben fiatal felnőtt vagy kiskorú klímaaktivisták nevében nyújtottak be keresetet. Ezzel párhuzamosan a klímaaktivisták bomlasztó tevékenységeit célzó peres eljárások száma is egyre nő – hangsúlyozták a kutatás készítői.

Forrás: Reuters