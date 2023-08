Egy angliai hotelben ijesztő jelenségekre lettek figyelmesek a vendégek, többen is úgy érzezték, hogy nem voltak egyedül a szobájukban: rejtélyes szellemalakok hozták rájuk a frászt.

A rejtélyes Mermaid Inn egy történelmi fogadó, amely a dél-angliai Rye városában, a Mermaid Streeten található. A 12. században épült fogadónak hátborzongató és viharos története van.

A 16. századik sokszor átépítették. Sűrűn látogatta egy hírhedt csempészcsoport, akik ismerték a fogadó rejtett és titkos alagútjait.

Úgy tartják, hogy legalább öt szellem lakik a fogadóban. Vannak csempészek, szeretők és más kétes alakok is, akik megjelennek éjszakánként.

A vendégek és a személyzet is paranormális jelenségekről számoltak be.

A vendégház szerepelt az Amerikában népszerű Most Haunted című tévéműsorban is. A fogadóban állítólag lakozó szellemek közé tartozik egy fehér ruhás hölgy, aki a kandalló mellett szokott ücsörögni az 1-es számú szobában.

Az ebben a szobában megszálló vendégek arról számoltak be, hogy a ruhájuk másnap nedves volt, annak ellenére, hogy a szék a kandalló mellett állt. Azt is elmesélték, hogy egy fehér ruhás nő állt az ágy mellett, vagy a szoba ablakában, de olyan eset is volt, hogy egy férfi átsétált a fürdőszoba falán.

Azonban minden bizonnyal a 16-os szoba a leghátborzongatóbb. Az itt zajló szellempárbajnak már több vendég is szemtanúja volt. Két férfi harcol egymással, 16. századi ruhát viselve. Egy idő után az egyik férfit megölik. A győztes férfi pedig a holttestet egy szomszédos szobába hurcolja - írja a Promotions.hu.

Több híresség is megfordult a Mermaid Inn hotelben, többek között Charlie Chaplin, Edward herceg, Pierce Brosnan és Johnny Depp.