Mintegy 3,7 kilogramm aranyat és 6.426 darab gyémántot tartalmaz az a rendkívüli érme, amelyet II. Erzsébet néhai brit királynő emléke előtt tisztelegve, halálának első évfordulója előtt néhány nappal mutatott be a Kelet-Indiai Társaság. Már most bizonyos, hogy ez minden idők egyik legértékesebb érméje.

A Kelet-Indiai Társaság egykor a brit gyarmatbirodalom délkelet-ázsiai területein zajló kereskedelmet irányította, jelentős hatást gyakorolva a térség történetének alakulására. A vállalat (pontosabban az annak nevét jogszerűen használó cég) napjainkban luxustermékeket gyárt, legújabb, egyedi produktuma pedig ez az igazán egyedi, óriási érme, melynek átmérője nagyobb, mint a hivatalos amerikai versenyeken használt kosárlabdáké:

A cég szerint az érme 23 mllió dollárt, azaz nagyjból 8,1 milliárd forintot ér.

A vállalatnál egyébként művészeti alkotásként tekintenek az érrmére, ami nem pusztán tiszteleg a néhai brit uralkodó előtt, hanem valódi luxust testesít meg. Az érme közepén lévő érme önmagában nagyjából 1 kg súlyú, amit tucatnyi, 24 karátos aranyból készült érme ölel körbe gyémántberakásra ültetve.

A társaság a "The Crown" névre keresztelte a műtárgyat, aminek elkészítése több mint 1 éven át tartott. Érdekesség, hogy terveit II. Erzsébet még jóváhagyta, nem sokkal halála előtt. A cég szerint az érme rendkívüli értékét az indokolja, hogy sem a kivitelezés, sem az alapanyagok kapcsán nem kötöttek semmilyen kompromisszumot, a műtárgyon a legjobb brit, indiai, szingapúri, német és srí lankai művészek és specialisták dolgoztak.

A The Crown-t most leplepzték le, és a Kelet-Indiai Társaság várakozása szerint a jövőben akár a világ legértékesebb érméje cím Guiness rekordját is megkaphatja az alkotás. A világ jelenleg legdrágábban eladott érméje a rendkívül ritka 1933-as anerikai "Double Eafle" érme, amely a Sotheby's 2021-es aukcióján 18,9 millió dolláros leütési áron kelt el.